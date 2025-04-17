歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet香港好去處小紅書版！追蹤@通仔GoGoGo獲取最新情報！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
食道癌 │ 食道癌求診：聲音沙啞、吞嚥困難的病因曝光！夫妻同確診，醫生揭示元兇飲食習慣！
健康Tips

食道癌 │ 食道癌求診：聲音沙啞、吞嚥困難的病因曝光！夫妻同確診，醫生揭示元兇飲食習慣！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食和生活習慣與健康密切相關，切勿掉以輕心！浙江一對夫婦近日同時確診食道癌。醫生表示，夫婦患病與他們的一個共同飲食習慣有關，並強調這個習慣可能增加患癌的風險。

 

　　據央視新聞報道，浙江溫州的林阿婆因聲音變得沙啞而前往醫院檢查，結果被診斷為食道癌晚期。陪同丈夫羅伯伯也提到，自己最近在吃東西時感到有些哽噎感，檢查後同樣被診斷為食道癌。

 

食道癌｜1個飲食習慣惹禍

 

　　醫生了解後指出，這對老夫妻有一個共同的生活習慣，他們所居住的海島地區氣候濕冷，因此幾乎每餐都吃得很燙，林阿婆還喜歡飲用熱氣騰騰的茶。

 

　　醫生表示，正常食道內壁的耐受溫度為40℃-60℃。長期反覆的熱刺激會損害食道的「黏膜屏障」，引起黏膜水腫、異型性改變及不典型增生，最終可能導致癌變，甚至死亡。

 

　　食道癌是常見的消化系統腫瘤。根據香港衛生署的數據顯示，2023年食道癌導致271人死亡，佔癌症死亡總數的1.8%，在本港的致命癌症中位列第11位。而內地每年因食道癌平均死亡的人數約為15萬，佔全球死亡人數的一半，這與日常不良飲食習慣息息相關。

 

食道癌高危因素

 

　　食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

 

　　陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

 

食道癌6大高危因子

 

1.年屆60歲或以上，男性

2.嗜酒

3.吸煙

4.愛吃醃製、煙燻食物

5.常喝滾燙飲料、湯品

6.胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

 

食道癌8大初期症狀

 

　　早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

 

吞嚥困難

胸口痛

大出血

呼吸有臭味

慢性咳嗽

聲音沙啞

體重減輕

貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科陳炳諴醫生

 

預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

1.減少或避免進食醃漬、煙燻食物，如鹹菜、臘肉、檳榔等

2.避免進食滾燙過熱的食物(滾燙)

3.及早處理胃酸倒流

4.減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5.不抽煙

6.避免喝烈酒

7.保持健康體重

資料來源：醫疏管理局

 

轉載自晴報

Tags:#健康#食道癌#飲食#生活習慣#致癌因素#癌症預防#症狀#世界衛生組織
Add a comment ...Add a comment ...
日本雜誌評測｜13款有色潤唇膏推薦，4款獲A+高評價
更多健康解「迷」文章
日本雜誌評測｜13款有色潤唇膏推薦，4款獲A+高評價

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處