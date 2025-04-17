貧血不單導致疲倦、脫髮，也可能與肥胖有關，營養師解析鐵質與體重的複雜關係

客人在第一次營養諮詢診症之前，我都會要求最近期的身體檢查報告或驗血報告。除了審閱血糖及血脂情況之外，對我來說另一項重要指標，就是鐵蛋白水平。大部分客人都問，鐵質與體脂都有關？

大家都明白，鐵質對健康有重要作用；除了是紅血球組成部分之外，亦幫助體內代謝程序運作正常。當身體出現缺鐵情況導致紅血球數量低，這個健康狀況我們多稱之為缺鐵性貧血。

鐵質與體重之複雜關係

專業增肌減脂諮詢的醫生及營養師都留意到，過重或癡肥的客人，通常都有缺鐵情況。所以在早期時候，同事與我私下交換筆記時，都問同一個問題：究竟是因為過重而引致貧血？還是因貧血而引致過重？

根據目前的研究證據來說，過重導致鐵水平低的機會較大。不過，也有研究人員提出相反理論。又或者，這兩個情況並無因果關係，但卻經常同時出現。

論點一：過重導致缺鐵？

研究人員指出，最有可能是當體脂增加的同時，體內發炎情況亦惡化。長期出現炎症，或導致身體難以儲存鐵質，因此導致鐵水平低。

論點二：缺鐵性貧血導致體脂增加？

缺鐵性貧血，雖然未必直接引致體重增加，不過就有影響代謝。例如，身體缺乏鐵儲存，會出現以下情況：

1. 減慢代謝速度，因而導致難以燃燒脂肪

2. 導致紅血球數量減低，引致疲倦因而影響體力，降低活動的動力

3. 導致甲狀腺激素水平降低；甲狀腺功能降低的其一症狀，就是體重增加

改善貧血或可助減肥？成功減肥可改善貧血？

早於2014年就有一項小型研究，招募了21位患有缺鐵性貧血的過重女士。研究人員提供鐵質補充治療，目的為了逆轉缺鐵性貧血症狀。結果顯示，當貧血改善之後，參與者的腰圍、體重和BMI與治療前相比明顯降低。另外，血脂情況亦有改善；好膽固醇HDL有顯著提升，而三酸甘油脂則降低。

另一方面，有研究顯示成功減肥可改善缺鐵情況。2021年就有一項回顧研究指出，當體重過高人士成功減肥，慢性炎症指標明顯降低，血清鐵調素水平亦同時降低，改善鐵質吸收率，從而改善體內鐵質儲存量。

貧血需要驗血確診的

很多女士們，當出現無故疲倦或脫髮跡象，都懷疑自己貧血的。懷疑是好事，不過必須驗血確診；換句話說，未確診缺鐵性貧血之前，別在未經醫生或註冊營養師同意下服用鐵質補充劑，可暫時實行四項飲食急救法(https://www.etnet.com.hk/www/tc/health/105352/%E7%B6%93%E5%B8%B8%E7%84%A1%E6%95%85%E8%B7%8CWatt%EF%BC%9F%E6%87%B7%E7%96%91%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%A7%E8%A1%80%EF%BC%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%A4%A9%E7%84%B6%E9%A3%9F%E7%89%A9%E5%8F%AF%E9%80%86%E8%BD%89%EF%BC%81%E7%9D%87%E9%86%AB%E7%94%9F%E9%A9%97%E8%A1%80%E5%89%8D4%E5%80%8B%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%80%A5%E6%95%91%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%81)。

缺鐵性貧血並不一定出現嚴重症狀；不過身體出現問題，最好諮詢註冊醫護人員，及服用建議補充劑。下星期在本專欄會討論鐵質補充劑。