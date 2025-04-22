惡疾纏身 │ 台灣56歲女星面對12種惡疾，簽署放棄急救同意書及器官捐贈

令人唏噓！台灣56歲資深女星馬妞（馬維欣）去年被診斷出患有12種惡疾，每日需服用14顆藥物控制病情，更因類固醇副作用下肢嚴重水腫、胸圍罩杯異常升級等。近期她的身體狀況急劇惡化，甚至有時需要依賴輪椅代步，坦言已簽署「放棄急救同意書」及器官捐贈，直言：「貪生怕死，但更怕痛，要走也別太折磨。」

綜合台媒及《中時新聞網》報道，馬妞去年2月確診肺纖維化，肺部組織硬化如「菜瓜布」，咳嗽不止影響睡眠；同年8月因心肌炎住院，連走路、說話也會缺氧、喘不過氣，血壓更一度飆破200，險些昏倒街頭。

此外，她被診斷出患紅斑性狼瘡、腰椎滑脫、免疫系統崩潰、類風濕性關節炎、高血壓、頭痛、暈眩、乾燥症、全身過敏及發炎指數過高等共12種疾病，去年7月時因膝蓋劇痛，多次需要坐輪椅求醫，本以為是舊疾『半月板破裂』造成的疼痛，直到照X光後才發現是關節炎復發。

惡疾纏身｜施打類固醇遺後遺症：久站10分鐘極限

禍不單行，2023年馬妞曾因營養不良缺鉀住院施打鉀離子，當時導致雙臂血管壁嚴重刺激、瘀青難癒，經類固醇治療後雖緩解發炎，但卻引發下肢水腫、臉部浮腫，甚至乳房異常脹大，健檢後確認非病變才鬆口氣。無奈表示：

現在連久站都10分鐘極限，直播工作得靠意志力硬撐。

惡疾纏身｜去年簽下「放棄急救書」：要走也不要太痛

除了健康危機，馬妞日前亦因餐廳投資失利負債上千萬，如今已變賣所有房產，僅靠遊覽車叫賣、節目通告維生，目前唯一資產僅剩一台車。

面對多重疾病折磨，馬妞去年簽下「放棄急救書」並同意器官捐贈。她直言自己貪生怕死，但更怕痛苦：「萬一以後真的怎麼樣，要走也不要太痛的走。」

同場加映｜肺纖維化6大病徵

目前已證實世上有200種以上不同類型的間質性肺病，而肺纖維化正是其中重要病因。這些間質性肺病可能由某些藥物、職業或環境接觸、自身免疫病症等引起，而在許多時候其病因更是無從稽考。而每類病人的病徵都會有所不同，而主要的病徵包括：

肺纖維化6大病徵

咳嗽

呼吸困難

胸痛

疲勞

食慾下降

體重下降

資料來源：香港罕見疾病聯盟

間質性肺病患者的肺纖維化，有可能需要歷經多年才被確診，而且需要進行不同測試排除其他疾病。即使已經確診，也務必記住，肺纖維化的過程和進展都因人而異。當出現病徵時必須盡快求醫，若不接受適當的治療，可能會出現其他危及性命的併發症，包括高血壓、心臟衰竭或呼吸衰竭。

資料來源：中時新聞網

轉載自晴報