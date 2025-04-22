48歲知名韓星金鍾國坐擁逾5億港元資產，為省錢零麻醉照腸鏡

韓國48歲人氣歌手金鍾國以《Running Man》等綜藝走紅，坐擁千億韓元（約5.7億港元））資產，是圈中著名黃金單身漢。一直出名極端節儉的金鍾國，日前於在綜藝節目中透露指出，自己曾為省下麻醉費選擇「清醒狀態做大腸鏡檢查」，更自爆囤積症與破舊衣物縫補再穿的習慣，引發網民熱議。

金鍾國｜為慳錢「零麻醉」照腸鏡：能和醫生聊天！

綜合韓媒及《세계일보》報道，金鍾國日前於綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中分享存錢祕訣時，自爆曾為了省下鎮靜麻醉費用，在完全清醒的狀態下做大腸內視鏡檢查，甚至推薦此方式：「還能和醫生聊天！」

除此之外，他亦坦言7年前喬遷宴收到的濕紙巾與衛生紙仍然使用至今，認為「以前沒濕紙巾也活得好好的」、而衣物亦不必要經常換新，因此破洞內褲、襪子縫補後仍會繼續穿，令不少網民大感震驚。



金鍾國｜家中堆滿雜物及過期小菜 曾被認為有「囤物症」

金鍾國一直出名節儉，過去《Running Man》成員曾突襲他的住家，發現陽台堆滿塑膠袋與紙箱，冰箱更冷藏「放置1年未食用」的店家贈送小菜。他辯解：「丟掉完好的食物太浪費，總有一天會吃。」

節目後外間反應熱烈，對於金鍾國「清醒狀態下做大腸鏡檢查」言論再次引發網民對其「過度節約」的討論，憂心他無麻醉進行腸鏡檢查、食用過期食物等，會否引發健康風險。

網民有乜講

這些錢不能省吧？

清醒狀態下做大腸鏡，還能和醫生聊天，太誇張了！

這樣會不會對身體有影響？

亂吃過期東西也不行啊。

他是個節約到，連狗仔都不願意拍的男人！

金鍾國｜本港3大免費癌症篩查



為了及早識別癌症、鼓勵市民進行定期檢查，政府及本港部分慈善機構分別提供一些資助計劃，讓市民以極低價錢甚至免費參與。TOPick整合大腸癌篩查計劃，供大家參考：

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

參加資格

1948至1974年出生的香港居民可參加計劃。

參加計劃人士必須符合下列資格：

年滿50至75歲

持香港身份證#或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統

但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

市民可到大腸癌篩查計劃網站查看更多計劃詳情。

轉載自晴報