51歲台灣男星自爆35歲已結紮，因生育問題離婚仍愛著前妻

不少人會期望擁有下一代，但如果伴侶想法並不一致，可能會產生問題。台灣一位男星近日受訪時公開與前妻的離婚內幕，自爆35歲已接受結紮手術。

現年51歲的台灣男星張兆志近日接受電台節目《欸！我說到哪裡了？》訪問，暢談自己對於愛情的看法，並分享自身經歷。談到他和女星許允樂的6年婚姻，他表示其實還愛著前妻，但因為雙方對生育沒有共識，加上自己在婚前早已接受結紮手術，最終在2023年走向分離：「她想生，但我對孩子始終都沒有那麼感興趣；我在35歲的時候就結紮了，而且是永恒的。」

張兆志憶述，他與前妻每一年都把這件事拿出來討論，也曾參加朋友小孩的滿月宴、「一日父親」、「一日母親」等不同活動，但始終沒有改變想法，坦言「父愛那一塊我真的沒辦法」。

現年51歲的台灣男星張兆志近日接受電台節目專訪。（影片截圖）

張兆志曾與前妻許允樂結婚6年。（圖片取自Facebook）

兩人於2017年結婚，之後在2023年結束婚姻關係。（圖片取自Facebook）

張兆志自揭離婚內幕，表示兩人因為對生育沒有共識而產生分歧。（圖片取自Facebook）

他又加碼自爆，表示早在35歲時便已接受結紮手術。（圖片取自Facebook）

張兆志直言自己其實不想離婚，然而前妻想生小孩，因此認為「要放她走」。（圖片取自Facebook）

他續指：「我本來就沒有想要離開這段婚姻，但有些事情是真的沒辦法，女孩子的年齡到了，可能再幾年之後她的身體就不那麼適合生產，這時候必須做出選擇，得放她走。」

經歷上一段婚姻後，張兆志也直言感到受傷，至今都還在難過：「有哪一個先生，太太離開會快樂？我還是愛著我的前妻，只是愛的方式不一樣，你得收斂，畢竟人家有人家的人生，我認為我是一個很好的丈夫，也是一個很好的前夫。」

至於目前對婚姻的態度，他就表示：「 婚姻是好的事情，但現在對我來說，我對於婚姻跟愛情的量能都用完了。」

同場加映｜男性絕育手術5大Q&A

1.輸精管結紮手術的避孕效率有多高？

根據研究資料，結紮後第一年意外生育機會為0.1-0.15%。

2.輸精管結紮手術是否即是閹割手術?

絕對不是。閹割手術是指切除睪丸，而輸精管結紮手術不會對睪丸做成任何損傷，故不會干擾男性荷爾蒙的分泌。

3.手術後精子往那裹去?

由於精子不能循輸精管排出體外，便會被身體吸收，屬正常生理過程。

4.手術會影響性生活嗎？

不會對性能力及健康有影響，但手術後2周應避免性生活。

5.手術後還可恢復生育能力嗎？

手術後能恢復生育能力的機會極低。由於這是一項永久避孕方法，故此男士如欲恢復生育能力的話，便不宜接受這項手術。

資料來源：香港家庭計劃指導會

轉載自晴報