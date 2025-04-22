30歲女子突患罕見癌症，微笑面對生命，舉辦生前告別式

積極面對人生！內地一名30歲媽媽「薑一」，年初因下體異常出血求醫，經診斷後驚揭患上罕見的「子宮頸小細胞癌」，預料恐僅剩2年生命。即使如此，她仍然帶著微笑堅強應對，並決定舉辦一場生前告別式，與親人好好告別，希望他們面對真正告別的那日不要哭泣：「我是開開心心走的。」畫面極感人。

根據薑一於社交平台「抖音」分享，已婚且育有一子的她，於今年一月因下體大量出血求醫，醫生發現其子宮頸出現一個頗大的腫塊，經檢驗後確診患上宮頸癌，屬罕見的「子宮頸小細胞癌」，一般惡化情況極快，壽命或僅剩2年。由於情況並不樂觀，因此立即入院進行一連患治療。

當得悉自己病況並不理想，薑一並沒有放棄，仍然以堅強樂觀的心態面對，每次分享治療的相片及影片時都會樂觀表示：「只要有可能我都會嘗試」、「未來的我會變得更強大、更健康」。她的家人得悉她患病後一直陪伴在她的身邊，丈夫兒子陪伴著她經歷每次治療；她80歲的外婆甚至為她開荒種菜，希望她可以吃到較好的食材，令她大受感動。

抗癌勇士｜生前舉辨告別式：與身邊人好好告別

日前，薑一決定在生前舉辦一場生前告別式，希望可以親自參加並見證自己的「葬禮」，能夠在身體仍健康時與身邊人好好告別。在告別式舉行前，她親自到攝影店內拍攝了一張笑得最燦爛的相片做遺照，然後到江邊邀請了路人為自己寫下祝福：「我想帶著祝福一起離開。」

不少路人得悉她的經歷後，紛紛為她送上祝福和擁抱，有人分享自己曾經生病的經歷，希望她亦可以同樣跨過難關，場面極為溫馨。

就在一切準備妥當後，薑一在家中舉行了一場簡單的生前告別式，儀式上她向親友表示自己已賺到了精彩的30年，被愛過也瀟灑過，因此不要為她的離去感到難過，要更加好好地生活下去：「下輩子我還要做爸媽的女兒。親愛的老公，如果有人和我一樣眼瞎，你就隨了他吧，親愛的寶貝，對不起，媽媽沒能打贏怪獸。」

她笑言自己是開開心心的走的，因此勸大家在告別式哭過後，以後到那一日真實到來時，不要哭、不要悲傷了，要為她多看看未來的春天、替她活出雙倍勇敢和精彩：

親愛的朋友們，我先去前面探路了。

抗癌勇士｜影片感動大批網民 紛紛留言送上祝福

最後，薑一於影片中笑言自己仍會努力活到最後，畫面極為感人，令一眾網民都感動落淚，紛紛送上祝福及鼓勵：「這場葬禮一定可以騙過死禮，讓你留在人間的。」、「這麼多祝福，一定可以留下你！」、「你會好好的！」

癌症殺手｜罹患子宮頸癌3大症狀

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

1.異常的陰道出血

子宮頭癌伯狂「非經期」間，在內褲出現血漬戌紅點經期超過7天甚至幾個星期

流血量變多

在性行為後陰道出血

2.陰道有異常分泌物

分泌物可能會夾雜異味或血絲，而量愈來愈多

3.性行為時感到下體疼痛

資料來源：外科專科醫生白映俞





癌症殺手｜4招預防子宮頸癌



1.定期接受子宮頭癌篩查

2.接重HPV疫苗，在未有性行為之前接重效果最佳

3.採取安全性行為：使用安全套、避免布多個性伴侶等

4.避免吸煙

資料來源：衞生署學生健康服務

資料來源：抖音@姜一（抗癌版）

轉載自晴報