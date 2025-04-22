黑芝麻的營養價值：鈣含量勝牛奶，補肝腎、潤腸烏髮，中醫食療推介：巨勝茶、烏髮潤膚湯等

很多亞洲人也有乳糖不耐症，身體無法完全消化乳糖，食用乳製品後會出現腹瀉、排氣和脹氣等情況。註冊中醫師李殷兒話，其實不是只有牛奶或乳製品可以補鈣，如海帶、傳統豆腐、紫菜、黑芝麻，以及深綠色蔬菜等都富含鈣質。其中，黑芝麻的鈣含量更比牛奶高。黑芝麻自古為中國人的保健食品，芝麻糊更是港人喜愛的傳統甜品。以下從中醫學角度，探討黑芝麻多種食用及藥用價值。

益氣力，長肌肉，填腦髓

《神農本草經》記載，黑芝麻能「補五內，益氣力，長肌肉，填腦髓。」黑芝麻性味甘平，歸肝、腎、大腸經，有補益肝腎，潤腸通便，明目烏髮，潤澤肌膚的功效，常用於肝腎虧虛之頭昏眼花、白髮脫髮，血虛津虧之腸燥便秘，以及咽乾咳嗽等。

黑芝麻含豐富的卵磷脂，而卵磷脂是組成神經和脊髓的重要成分，老人家食用可預防老人癡呆及便秘。對愛美的女士來說，芝麻則可潤膚去斑（特別是蝴蝶斑和老人斑），因為黑芝麻含豐富維生素E，維生素E是天然抗氧化劑，可抑制細胞自由基，延緩衰老。

哪些人不宜服食

李醫師提醒，亦因芝麻含油脂多，有潤燥滑腸緩下作用，故凡有大便稀溏、陽痿滑精、白帶淋下諸症者不宜服食。熟芝麻（炒過的）則性味偏熱，實熱者如喉乾、痱滋，或虛火盛者必須慎用。

李醫師推介黑芝麻食療

巨勝茶

材料：黑芝麻1兩、鐵觀音茶葉適量。

製法：黑芝麻以微火在鍋上炒香，打碎（或直接用芝麻粉），碎芝麻放入茶壺，再加鐵觀音茶葉適量，以滾水沖泡後稍焗即可

功效：補益肝腎，烏髮美容。黑芝麻古名巨勝，廣東東江人過年常泡這種「巨勝茶」待客，所以「巨勝」不僅是意頭好，還取用芝麻的古名；鐵觀音屬茶性適中，配合芝麻則能相輔相成。

芝麻烏髮潤膚湯

材料：黑芝麻5錢、枸杞子2錢、茯苓5錢、製首烏4錢、豬瘦肉半斤。

製法：材料洗淨，豬肉汆水，黑芝麻以濾袋包好，材料除枸杞子外加水2升共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約1.5小時，最後5分鐘放入枸杞子，加鹽調味即可。

功效：烏髮補腎，養肝健脾，適用於精虧血虛之鬚髮早白、脫髮、頭昏眼花等症。

芝麻核桃潤腸糊

材料：黑芝麻3兩、核桃（連衣）2兩、蜂蜜適量。

製法：芝麻、核桃以慢火炒香（不用落油），其他材料洗淨，加水適量共入攪拌機打成糊狀，再將糊加水適量入煲，慢火煮成後，按口味加入蜂蜜攪勻即可。

功效：滋補肝腎，潤腸益智，適用於老年人肝腎虧虛之便秘。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。