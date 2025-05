肺癌四期康復  爵士結他手重啟人生，即興音樂紓解病患情緒

腦海仍浮現著爵士結他手張駿豪(Teriver),去年與經典爵士樂手包以正jam歌的藝術火花,隨性卻閃爍光采。眼前的Teriver已身處另一音樂會,一邊彈結他,一邊看著同台的合唱團小孩率性躍動,被童真打動而笑了,與眾同樂。筆者恍然大悟:Teriver的坦然,除了是Jazz本身的即興,某程度上其實是他走過肺癌四期康復之路,重生帶來的「放下執著」、「與疾病共存」所致。

生命轉了彎,他透過音樂工作坊,與癌症患者、康復者及照顧者一起創作音樂,在繽紛的音符中,重拾力量,活在當下。

Teriver起伏跌宕的人生,本身已是電影劇本。赴美留學多年,年少闖蕩美國爵士樂舞台,後來回歸香港發展,曾與藝人衛蘭等合作,音樂事業有聲有色之際,沒抽煙的他被突如其來的肺癌四期擊倒,大半年飽受疾病的痛苦與無助煎熬。

爵士結他手張駿豪Teriver是肺癌康復者,希望把音樂帶進社區。

經歷高山低谷 以旋律連繫同路人

絕望之際,他輾轉獲招攬至肺癌新藥的臨床計劃,慶幸病情受控。病發至今5年,好不容易走過鬼門關,生活模式大逆轉,由沉迷工作兼飲食不定時的都市人,搖身一變成作息規律的離島居民,頻練瑜伽養生。

經歷過生死,可以理解他的心態已臻化境,人生沒有甚麼放不下。從前的他是音樂匠人,極力追求結他表演的藝術水平,執著每一粒音符。病重之時反問自己,如果不能繼續做音樂,怎麼辦?那就放棄好了。人生進入「Surrender」(臣服)模式,路不轉人轉,世事不一定永遠正面面對,就坦白接受負面聲音,容許犯錯(make mistake),接納自我,It’s OK to be sad。

退一步說,重生,由擁抱現在開始。康復後,除了爵士樂,他亦把心思放在社區上,所創立的「滴‧音樂」策劃及製作大館2025的社區藝術計劃「旋律說的話」,舉辦了一系列即興演奏和音樂創作工作坊,邀請社區夥伴、音樂人、癌症患者,康復者及照顧者一起參與,既探討癌症與生死的挑戰,亦即興創作歌曲與歌詞,透過音樂建立理解、互信和勇氣,去獲取支持與力量。而他的癌症過來人身份,令參與者更有共鳴。

Teriver與Sheeta(左)是大館2025的社區藝術計劃「旋律說的話」的靈魂人物。

音樂會及工作坊 凝聚力量

在工作坊的成果「出爐」之前,先透過小型音樂會接觸公眾,演唱者包括樂隊「觸執毛」主音Jan Curious(亞水),及由癌症病童、康復者及家屬組成的「生命小戰士合唱團」。整晚樂韻悠揚,氣氛樂觀輕鬆,確實撫慰心靈,可是音樂無法治療肉體苦痛,對癌症病人真的有用嗎?

「我經常叫這些小朋友(癌症病童及康復者)一定要表演,他們一站出來,本身已是一個能量,一個故事,要相信他們(的能力)。」「旋律說的話」製作人Sheeta,是生命小戰士合唱團的指揮,見證了音樂賦予病人信心,縱然是白紙一張。

之於照顧者,即興音樂創作一樣有用,讓平日難以開口的心聲,透過旋律流露。「照顧者的情緒,也會影響病人,而音樂有助紓緩情緒。」Teriver說。

Teriver與樂隊觸執毛主音Jan Curious(右),於大館的小型音樂會表演。他倆本身也合組樂隊「R.O.O.T」。

Teriver、Jan Curious與生命小戰士合唱團,同台演出。

音樂治療 末期病患成為歌手

原來即興音樂治療,曾經成就過一位癌症末期女患者成為歌手。紐約大學音樂治療助理教授Alan Turry,在「旋律說的話」座談會上分享個案,在美國的淋巴癌第四期病患Maria Logis得悉噩耗時,但覺世界停頓,整個人的感受也麻木了,形同失語。直至參與即興音樂治療,聽著即興彈奏的旋律,她自創歌詞,慢慢能夠哼出自己的想法,情緒找到了出口。

沒受過歌唱訓練的她,由走音歌詞斷斷續續,逐步唱出心中鬱結與矛盾,亦重拾自信和自我價值。雖然放棄接受化療,她積極投入唱歌,跟從老師學習聲樂,又四出參加分享會及演唱,直至2019年去世。現在於串流音樂或影像平台,不難找到Maria Logis的表演片段。

即使「隨心唱」要嘗試,「唱錯都唔緊要」的精神尚需學習,調整心態大可隨時起步。Teriver坦言,他從前是Play for audience(為聽眾演奏),現在是play with audience(與聽眾同樂)。豁達境界的前提,也許是「放輕鬆」,「放過自己」,病患與照顧者亦然,讓情緒流瀉,隨音符起舞。

在美國,淋巴癌末期病人Maria Logis因著音樂治療的契機,成為歌手。(YouTube截圖)