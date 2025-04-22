肺癌四期康復  爵士結他手重啟人生，即興音樂紓解病患情緒

腦海仍浮現著爵士結他手張駿豪（Teriver），去年與經典爵士樂手包以正jam歌的藝術火花，隨性卻閃爍光采。眼前的Teriver已身處另一音樂會，一邊彈結他，一邊看著同台的合唱團小孩率性躍動，被童真打動而笑了，與眾同樂。筆者恍然大悟：Teriver的坦然，除了是Jazz本身的即興，某程度上其實是他走過肺癌四期康復之路，重生帶來的「放下執著」、「與疾病共存」所致。

生命轉了彎，他透過音樂工作坊，與癌症患者、康復者及照顧者一起創作音樂，在繽紛的音符中，重拾力量，活在當下。

Teriver起伏跌宕的人生，本身已是電影劇本。赴美留學多年，年少闖蕩美國爵士樂舞台，後來回歸香港發展，曾與藝人衛蘭等合作，音樂事業有聲有色之際，沒抽煙的他被突如其來的肺癌四期擊倒，大半年飽受疾病的痛苦與無助煎熬。

爵士結他手張駿豪Teriver是肺癌康復者，希望把音樂帶進社區。

經歷高山低谷 以旋律連繫同路人

絕望之際，他輾轉獲招攬至肺癌新藥的臨床計劃，慶幸病情受控。病發至今5年，好不容易走過鬼門關，生活模式大逆轉，由沉迷工作兼飲食不定時的都市人，搖身一變成作息規律的離島居民，頻練瑜伽養生。

經歷過生死，可以理解他的心態已臻化境，人生沒有甚麼放不下。從前的他是音樂匠人，極力追求結他表演的藝術水平，執著每一粒音符。病重之時反問自己，如果不能繼續做音樂，怎麼辦？那就放棄好了。人生進入「Surrender」（臣服）模式，路不轉人轉，世事不一定永遠正面面對，就坦白接受負面聲音，容許犯錯(make mistake)，接納自我，It’s OK to be sad。

退一步說，重生，由擁抱現在開始。康復後，除了爵士樂，他亦把心思放在社區上，所創立的「滴‧音樂」策劃及製作大館2025的社區藝術計劃「旋律說的話」，舉辦了一系列即興演奏和音樂創作工作坊，邀請社區夥伴、音樂人、癌症患者，康復者及照顧者一起參與，既探討癌症與生死的挑戰，亦即興創作歌曲與歌詞，透過音樂建立理解、互信和勇氣，去獲取支持與力量。而他的癌症過來人身份，令參與者更有共鳴。

Teriver與Sheeta(左)是大館2025的社區藝術計劃「旋律說的話」的靈魂人物。

音樂會及工作坊 凝聚力量

在工作坊的成果「出爐」之前，先透過小型音樂會接觸公眾，演唱者包括樂隊「觸執毛」主音Jan Curious（亞水），及由癌症病童、康復者及家屬組成的「生命小戰士合唱團」。整晚樂韻悠揚，氣氛樂觀輕鬆，確實撫慰心靈，可是音樂無法治療肉體苦痛，對癌症病人真的有用嗎？

「我經常叫這些小朋友（癌症病童及康復者）一定要表演，他們一站出來，本身已是一個能量，一個故事，要相信他們(的能力)。」「旋律說的話」製作人Sheeta，是生命小戰士合唱團的指揮，見證了音樂賦予病人信心，縱然是白紙一張。

之於照顧者，即興音樂創作一樣有用，讓平日難以開口的心聲，透過旋律流露。「照顧者的情緒，也會影響病人，而音樂有助紓緩情緒。」Teriver說。

Teriver與樂隊觸執毛主音Jan Curious(右)，於大館的小型音樂會表演。他倆本身也合組樂隊「R.O.O.T」。

Teriver、Jan Curious與生命小戰士合唱團，同台演出。

音樂治療 末期病患成為歌手

原來即興音樂治療，曾經成就過一位癌症末期女患者成為歌手。紐約大學音樂治療助理教授Alan Turry，在「旋律說的話」座談會上分享個案，在美國的淋巴癌第四期病患Maria Logis得悉噩耗時，但覺世界停頓，整個人的感受也麻木了，形同失語。直至參與即興音樂治療，聽著即興彈奏的旋律，她自創歌詞，慢慢能夠哼出自己的想法，情緒找到了出口。

沒受過歌唱訓練的她，由走音歌詞斷斷續續，逐步唱出心中鬱結與矛盾，亦重拾自信和自我價值。雖然放棄接受化療，她積極投入唱歌，跟從老師學習聲樂，又四出參加分享會及演唱，直至2019年去世。現在於串流音樂或影像平台，不難找到Maria Logis的表演片段。

即使「隨心唱」要嘗試，「唱錯都唔緊要」的精神尚需學習，調整心態大可隨時起步。Teriver坦言，他從前是Play for audience（為聽眾演奏），現在是play with audience（與聽眾同樂）。豁達境界的前提，也許是「放輕鬆」，「放過自己」，病患與照顧者亦然，讓情緒流瀉，隨音符起舞。

在美國，淋巴癌末期病人Maria Logis因著音樂治療的契機，成為歌手。(YouTube截圖)