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豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層
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豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　豆腐，菜市場最尋常的食材。走肉和吃肉的朋友，餐桌上總會看到它的蹤影。平平無奇的豆腐，種類卻不少，由板豆腐、蒸豆腐、油豆腐、豆腐卜到普寧豆腐……簡單的用上黃豆、水和番薯粉等，就能把原來呈液體狀態的豆漿，製造出不軟硬不一的固體豆腐塊。

 

　　家附近的餐廳菜單，新加入了素的肉醬義大利麵，在好奇心的推動底下，叫來試吃一下。醬汁中麵條上，那細碎豆腐小塊，與真正肉醬中的絞肉碎，從外觀到味道，成功地瞞過了肉食的朋友。說真的，豆腐，就是這麼的神奇，不費吹灰之力，就能贏取了很多人的欣賞和贊同。

 

　　如果說人生如豆腐，會顯得脆弱與無力的話，大概是因為不懂豆腐的魅力。平常的東西，卻有著無限的潛能。軟硬之間，有其彈性，蒸炸煮煎皆宜，且各有滋味特色。甚至用在蔬食食譜之中，更能發揮它魔性的魅力，成功吸引肉食朋友多吃一口蔬食菜。

 

　　所以說，豆腐人生，絕不脆弱，反倒具勒性和多變的吧？！

 

果香豆腐千層（2人份）

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

板豆腐 2塊／本菇（咖啡色／棕色）1／3包／韭黃 1束／果皮 1塊／薑 3片／紫菜絲 2湯匙

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／紅醋 1湯匙／豉油（醬油）2湯匙／肉桂粉 1／4茶匙／七味粉 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙/茶匙／湯碗/飯碗／煮鍋／木舀／蒸鍋／碟／廚房紙巾

 

步驟：

 

　　1.    將板豆腐切成片（約4片）（如圖）。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　2.    用廚房紙巾將豆腐片的水份吸走（如圖）。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　3.    放步驟2於盤子上，撒上一點鹽巴，醃一下，待用。

 

　　4.    清洗 韭黃，切去頭尾，再切碎（如圖）。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　5.    切走本菇咖啡色/棕色）的根部，切碎（如圖）。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　6.    用熱水浸泡果皮，沖洗一下，再切成絲（如圖）。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　7.    刨走薑的皮，沖洗後，切成絲。

 

　　8.    將豆腐片平鋪在碟上，上鋪上一些步驟4和5， 蓋上另一片豆腐片；重覆至四片豆腐片都鋪好

 

　　9.    放蒸鍋裏，以中火蒸15分鐘。

 

　　10.    將步驟6放煮鍋裏，加入1湯匙的食油，以中火炒一下，然後加入步驟4和5， 炒一下。

 

　　11.    將所有調味料放進煮鍋裏，加2/3飯碗的清水，以中火煮沸，煮成醬汁。

 

豆腐的魅力，平常卻潛能無限，今期素食譜：果香豆腐千層

 

　　12.    然後倒3-4湯匙的醬汁於步驟9之上，在表面隨意撒點薑絲、果皮和紫菜絲，便完成。

 

筆記：

 

1.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2.    陳皮健脾開胃、化痰止咳、養肝養心，能提升人體的免疫力。

3.    韭黃含膳食纖維和胡蘿蔔素，有助增長人體的免疫力。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食譜#食譜#豆腐#果香豆腐千層#板豆腐#蒸豆腐#油豆腐#豆腐卜#普寧豆腐
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