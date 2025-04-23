穀雨湯水｜食慾不振？五指毛桃蟲草花雞湯助你調補脾胃、袪濕防感冒

「近日大便總是黏黏的。不只我呢，身邊朋友也是。」Lilian說。

「穀雨到了。穀雨有『雨生百穀』的意思，顧名思義，穀雨節氣春雨綿綿，雨水增多，天氣潮濕。春天大自然的能量從地下升發到地面，所以無論氣溫和濕度都上升。

春天屬木，相對應為肝。脾屬土，肝木剋脾土，肝氣過旺容易損傷脾胃。同時，隨著降雨量增加，寒濕之邪也容易傷脾胃。脾主運化水濕，食物從口入至胃受納，然後脾再進一步處理，把食物中的精微部分化為人體有用的氣血。所以脾胃功能受損，食物未有完全消化，處理過程又慢，就會出現飽飽滯滯的感覺，食慾差，胃脹腹脹，神疲。食物未完全消化便排出，大便爛，甚或腹痛腹瀉。」我說。

「怪不得。」Lilian說。

「穀雨是春季的最後一個節氣，也是春夏氣候的轉捩點。天氣乍暖還寒，早晚溫差也大，容易受風寒。風寒濕邪會傷陽氣，特別傷害脾胃的陽氣。感冒和鼻敏感也容易發作。所以穀雨養生的重點為調補脾胃，袪濕扶正，預防生病，以便順利過度夏天。」我說。

「原來我脾虛。那麼如何補救呢？」Lilian問。

「天氣好的時候要多走動，讓氣血流通。濕阻經絡，如果我們多動，多汗出，濕邪可從汗排出體外。另外飲食也要注意，小心因天氣轉熱就吃喝生冷，也要注意不要吃太多，尤其肥膩食物，減輕脾胃負擔。

我們可以吃五指毛桃，有南芪之稱，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表。預防感冒可以吃蟲草花。蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣的作用。身體強壯，睡得好是十分重要的，我們可以吃蓮子。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。腎要好才有能量升發，可以選核桃，能補腎固精、溫肺定喘、潤腸等。天氣潮濕少不免要袪濕，粟米健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。這些材料可以煲成時令湯水，一家大小也適合。通常我會連粟米鬚一起煲湯，利水消腫，泄熱，利膽平肝，加強袪濕作用。」我說。

「趁著假期，我會又走走動動，救救我的脾胃。」Lilian笑道。

五指毛桃蟲草花雞湯

材料（4人分量）︰

五指毛桃1兩、蟲草花5錢、蓮子1兩、核桃1兩、紅蘿蔔1條、粟米1條、蜜棗2粒、生薑2片、雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 粟米去皮留鬚切塊。

4. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

5. 最後加少許天然鹽。