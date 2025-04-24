韓星張根碩去年自揭患甲狀腺癌，近期公開曾患躁鬱症，曾臥床6個月無法進食

憑《原來是美男》於亞洲爆紅的韓國男星張根碩繼去年剖白自己患甲狀腺癌時的心路歷程後，近日他再於韓國綜藝節目中自爆原來他亦曾患躁鬱症，曾因此臥床6個月，一度令他無法如常進食及工作，世界只剩下灰暗。

年少成名曾患躁鬱症

張根碩近日韓國綜藝節目《走吧GO》分享自己過去自己的患病經歷，他指年少成名的自己亦曾陷巨大的精神壓力。他指最記得是多年前於日本東京巨蛋的演唱會結束後，便開始了長達6個月的情緒崩潰，並確診​​躁鬱症。首6個月，他因極度抑鬱，一度無法進食和工作；之後另外6個月則嚴重失眠，每晚僅睡2小時。慶幸透過藥物治療及入伍後過著有規律的生活，才終成功康復，目前已停藥且狀態穩定。

躁鬱症後又罹癌

正當以為一切向好之時，張根碩在2023年10月又確診患甲狀腺癌。他指自己每年均有進行身體檢查，當醫生向他表示他身體有異狀時，再證實是甲狀腺癌時，他指當時自己反應是難以接受，亦完全不敢告訴其他人，直到去年5月接受手術後康復，才決定公開患病。

張根碩近日韓國綜藝節目《走吧GO》分享自己過去自己的患病經歷。(影片截圖)

張根碩近日韓國綜藝節目《走吧GO》分享自己過去自己的患病經歷。(影片截圖)

張根碩憑《原來是美男》於亞洲爆紅。

年少成名的張根碩張根碩曾因躁鬱症，臥床6個月，一度令他無法如常進食及工作，世界只剩下灰暗。

張根碩2024年在個人YouTube頻道上載影片剖白抗癌過程，期間忍不住在鏡頭前罕見落淚。（影片截圖）

張根碩2024年在個人YouTube頻道上載影片剖白抗癌過程，期間忍不住在鏡頭前罕見落淚。（影片截圖）

張根碩在影片中公開自己住院接受治療的照片。（影片截圖）

張根碩在影片中公開自己住院接受治療的照片。（影片截圖）

決心投身慈善

恍如重生過來的張根碩抗癌成功後，坦言除了更珍惜健康，亦因此埋下「幫他人撐傘」的決心。他指會努力賺錢，再將報酬投入於慈善，相信「自己所付出的好，最後也會回饋到自己身上」。

轉載自晴報