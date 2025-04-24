抑鬱症 │ 《康熙來了》31歲爆紅男星突傳死訊，母親心碎揭遺言：長期飽受病痛折磨

R.I.P！曾亮相節目《康熙來了》因帥氣外型而爆紅的男星黃正杰，日前其家屬突然在社交平台發文證實病逝消息，震驚大批粉絲。黃正杰母親心碎透露兒子遺言，過往同行也爆料黃正杰生前「長期飽受抑鬱症折磨」。

據台媒報道，31歲男星黃正杰過去因在節目《康熙來了》展現出帥氣外貌，一度引起網絡熱議紅極一時。據悉，他自年少時便踏入演藝圈，15歲自薦進入由「偶像教父」孫德榮創立的喬傑立娛樂；可惜不到5個月，團體還沒出道就解散。不過黃正杰仍積極求表現，自10年前轉戰影音平台後相當活躍，近年與多位YouTuber合作成績亮眼，單支影片曾創下台灣破百萬、大陸破千萬觸及率。

驚傳病逝遺言曝光

4月20日，黃正杰的母親與姊姊突然透過Instagram發文證實病逝消息：

犬子／家弟黃正杰於民國114年4月20日子時離世。

家屬在訃聞中悲痛表示，這突如其來的噩耗讓人難以置信，心中充滿悲痛與不捨，據知是因病辭世，為陪他走完人生最後一程，將於5月3日上午9時20分舉行公祭儀式。

黃正杰母親接受媒體訪問透露，兒子生前個性活潑開朗，總是報喜不報憂，15歲開始就努力往演藝圈發展，生前一家感情相當好。儘管一直持續追蹤兒子生病的狀況，但他還是病逝了，讓母親相當難受，以至近期都無法好好睡覺；又透露孝順的兒子在生前還不忘向姊姊交代遺言：「好好照顧媽媽」。

同行友人揭黃正杰生前「飽受抑鬱症折磨」

黃正杰離世的消息震驚大批粉絲，同時曾於黃正杰共事過的一衆同行友人也發聲悼念，包括常拍片合作的網紅Aries（艾瑞絲）、「情色教主」網紅雪碧（方祺媛）；還有曾參加《模范棒棒堂》的黃詩杰（阿杰）發文表示：

我的好弟弟正杰是個很單純很善良的人，但長期對抗憂鬱症飽受折磨，在4月20日子時離世，到現在我們都很難以置信，很不捨也很不願接受這事實。

同場加映：5大職業易致抑鬱

1.醫療保健人員

醫生、護士、急救人員等，他們經常面對生老病死，工作理力大，且工作時間長，容易產生職業倦怠。

2.社會工作者

他們接觸訐多社會問題和困難個案，長期下來容易產生情勢耗竭。

3.教師

教師的工作壓力來自於教學成縝、家長期待、學生問題等，長期下來容易感到身心俱疲。

4.服務業人員

餐飲業、零售業等服務業人員，常需面對各種客人的要求，工作時間不固定，且薪資可能較低，容易產生挫折感。

5.藝術家、表演者

他們對創作的要求很高，且收人不穩定，容易產生自我懷疑和壓力。

資料來源：精神科專科鄧萬豪醫生

轉載自晴報