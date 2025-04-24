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缺鐵症 │別因便秘停止服用鐵丸！營養師指導如何選擇合適的鐵質補充劑避免副作用
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補充劑

缺鐵症 │別因便秘停止服用鐵丸！營養師指導如何選擇合適的鐵質補充劑避免副作用

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　上星期專欄討論了鐵質與體重之奇妙關係，於過重女士中缺鐵情況較普遍。事實上，無論體重是多少，我們身邊總有朋友患上缺鐵情況或較嚴重的缺鐵性貧血。

 

　　治療與缺鐵症有關的症狀，於早期通常以高鐵飲食為先；但經驗血而確診的缺鐵情況之後，醫生或註冊營養師，通常會建議服用鐵質補充劑。可是，以我經驗來說，能夠堅持遵守每天服用鐵質補補充劑，實屬少數。

 

　　原因？副作用多。

 

　　當中，便秘是最常見的副作用。腹痛及腹脹，亦屬常見。

 

為何服用鐵丸會導致便秘？

 

　　暫時，醫護人員及科學家未能完全確定鐵質補充劑如何引致便秘。不過，研究人員估計，以下兩個情況導致便秘產生：

 

　　●    鐵丸增加正電荷：由於腸道需要吸收高分量的鐵質後，導致腸道內產生額外的正電荷；當身體利用天然機制去中和正負極，腸道內的水份同時被吸收，導致腸道變得乾旱，糞便欣而乾燥，難以排出。

　　●    鐵丸改變腸道菌群：2022年就有一項回顧研究指出，一時間高分量的鐵質，會破壞腸道菌群，導致壞菌突然滋生。

 

香港常見非處方鐵質補充劑

 

　　買鐵質補充劑與買鈣質補充劑一樣，需要查閱細節。補充劑中常用的鐵形式包括亞鐵（Ferrous）以及三價鐵鹽（Ferric）。由於溶解度較高，補充劑中的亞鐵具較高生物利用度。常見的鐵質補充劑如下：

 

　　●    硫酸亞鐵 Ferrous Sulfate

　　●    葡萄糖酸亞鐵 Ferrous Gluconate

　　●    富馬酸亞鐵 Ferrous Fumarate

　　●    檸檬酸鐵 Ferric Citrate

 

　　當中以第一款硫酸亞鐵最為便宜。可是，以上常見的鐵質補充劑，都與腸道症狀副作用扯上關係，導致某些女士不喜歡服用鐵質補充劑。

 

買鐵質補充劑查閱成分

 

　　鐵質補充劑正面通常會列明鐵質合成成分，若並沒有列出，也可以從成分表找到。例如，以下這款鐵質補充劑，鐵成分就是富馬酸亞鐵 Ferrous fumerate。

 

缺鐵症 │ 不要因為導致便秘停止服用鐵丸，營養師教選對鐵質補充劑避開副作用

 

市面也有溫和鐵質補充劑（ 較少副作用）

 

　　事實上，市面上有較溫和的鐵質補充劑，大大減少引起便秘或其他腸道症狀；雖然種類或品牌較少，但仍能找到的。

 

　　氨基酸螯合鐵Amino-Acid Chelated Iron：「螯合」的意思是，當金屬離子與非金屬離子結合形成新的分子。螯合鐵與氨基酸結合體一起吸收且進入所需細胞，減少因正電荷所引起腸道內乾旱問題，從而減少便秘及其他腸道症狀。再者，由於鐵成分與氨基酸結合，吸收率也大大提升，因此通常每粒成分都不需太多，都可以治療缺鐵性症狀。

 

例子：雙甘氨酸亞鐵 Ferrous Bisglycinate

其他名稱：雙甘氨酸鐵 Iron Bisglycinate、甘氨酸亞鐵 Ferrous glycinate、甘氨酸鐵 Iron Glycinate

 

　　就以雙甘氨酸亞鐵為例，拆解成分就會明白，這款補充劑的鐵成分與兩個甘胺酸胺基酸分子結合／螯合而成的。例如以下這款溫和鐵質補充劑，包裝正面已經列明雙甘氨酸亞鐵成分。

 

缺鐵症 │ 不要因為導致便秘停止服用鐵丸，營養師教選對鐵質補充劑避開副作用

 

　　另外，也有其他溫和鐵質補充劑，成分也是螯合；螯合成分不是氨基酸，而是蛋白質或多勝肽。

 

Tags:#營養#鐵丸#鐵質#補充劑#便秘#副作用#腸道菌群#腸胃肝臟科
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