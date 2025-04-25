藥物安全 │ 韓國禁止日本熱賣止痛藥入境，1成分被列管類麻藥攜帶恐違法

遊韓注意！近日，有網民發現一款日牌熱銷止痛藥中，含有被南韓列為「毒品」的成分，不可攜帶入境，否則有機會被海關攔下面臨違法懲罰。

近日，有數名網民在社交平台「Threads」及「X」發文提醒，「去韓國不能帶日本有名的EVE止痛藥」：

從本月（4月）開始，韓國將止痛成分「丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）」列為管制的類麻藥成分。EVE的五種產品中就有四種含有這個成分，如果攜帶入境，可能會被當作類麻藥沒收，甚至有被處罰的風險。

據南韓《精神藥品法》第2條第3款第3號規定，EVE裏的「丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）」屬於精神藥品（鎮靜劑巴比妥類），是南韓列管的481種毒品成分之一。此成分雖能輔助加強止痛，一旦違規攜帶入韓國，依法將以帶毒品入境處理。

對此，韓國媒體也報導相關新聞，韓國關稅廳於4月11日宣布，自本月初起，禁止國內進口日本SS製藥的「EVE止痛藥」。消息引發藥劑師和網民討論，建議如果需要止痛藥，最好選別的品牌，或是在韓國當地藥局購買。

韓媒報道指出，「EVE止痛藥」因對於緩解女性經痛等有顯著效果，口碑甚佳，長期以來一直是女性遊客赴日旅遊的必備藥品，但EVE止痛藥中含有問題的成分「丙烯異丙乙酸尿」，雖然它具有直接作用，於中樞神經系統以減輕疼痛的效果，但根據韓國麻醉品管理法，它被歸類為精神藥物。目前，已有不少人發文表示在試圖購買EVE止痛藥時，被機場海關攔下，並被警告會留下違規記。經確認，隨著韓國關稅廳近期加強打擊含有麻醉成分的藥品走私力度，EVE止痛藥也成為韓國海關全面打擊的對象；但有部分系列，例如「Three Shot」則不含有這種成分。

韓國關稅廳表示，日後若有旅客購買並攜帶EVE系列的非法毒品入境，海關將會扣留（收繳）並處置該毒品，呼籲大家謹慎：「如果大量進口EVE止痛藥，可能會根據相關法律受到海關檢查和調查」。

2款非EVE止痛藥同被禁 7款不含違禁成分止痛藥推介

日本網友「Hana」在「X」發文，歸納出除了四款EVE止痛藥系列以外，還有兩款人氣暢銷止痛藥，也含有「丙烯異丙乙酸尿」成分，不得攜帶入境韓國；6款禁止攜帶進入韓國日本止痛藥如下：

● EVE A錠

● EVE QUICK頭痛藥 DX

● EVE QUICK頭痛藥

● EVE A錠 EX

● BUFFERIN PREMIUM

● LOXONIN S premium

需要注意的是，並非所有EVE止痛藥都違規，關鍵在於藥物是否含有未核准成分。大家可留意藥品成分表，如果當中含「アリルイソプロピルアセチル尿素（Allylisopropylacetylurea，丙烯異丙乙酸尿）」，就代表不得攜帶入境韓國。

為此，「Hana」也整理出另外7款不含「丙烯異丙乙酸尿」成分的日本止痛藥，供大家參考：

● LOXONIN S

● LOXONIN S Quick

● LOXONIN S plus

● BUFFERIN PREMIUM DX

● BUFFERIN A

● BUFFERIN Luna i

● EVE THREE SHOT PREMIUM

轉載自晴報