2025大阪世博｜生命與未來的設計：人類與仿生人共存、器官能被機械取替、長生不老！反思生命的價值

全球矚目的世界博覽會於今年4月13日至10月13日假日本大阪夢洲舉行，本屆博覽會為國際展覽局認可的第44屆綜合型世界博覽會，今年的主題是「生命閃耀未來社會的設計」（Designing Future Society for Our Lives／いのち輝く未来社会のデザイン）。除了主辦國日本之外，共有海外159個國家及地區、9個國際組織參展。筆者有幸於世博會開鑼的首個週末到訪，一覽這個壯觀宏偉的國際級展覽會。

世界博覽會或萬國博覽會（英文稱為Universal Exposition、World's Fair或World Expo）旨在展示全球各國在各方面的創新與成就之大型國際級展覽會。參展者主要以國家為單位，向全世界展現當代文化、科技及產業等領域對各類生活範疇之正面影響。

筆者從事安老服務多年，對於未來的憧憬一向有著深刻的體會，無論是樂齡科技、醫療健康科學、照護食、甚至機械人應用等，慢慢已經在安老院場景中滲透。各國在未來的醫療、物流及科技等領域皆展現出極具前瞻性的視野。針對博覽會副標題中所提及之拯救生命（Saving Lives）、賦予生命力量（Empowering Lives）及維繫生命（Connecting Lives），可見世界各國與企業對未來生活之構想、設計及科研方向，促使參加者重新思考與體驗各個領域之革新。

未來的城市館 - 探索未來幸福的40億年旅程

未來的城市館展示人類的社會變遷，由Society 1.0狩獵、2.0都市誕生、3.0工業社會及科技發展、4.0資訊社會及網絡連接性，到未來社會的探索Society 5.0（能源、食物及農業科技、交通工具及運輸行業、工業生產及城市規劃）、生活發現（與未來對話，未來的都市、幸福的40億年旅程）。讓筆者最驚喜的是看到一個個巨型屏幕顯示不同的視像會診和身體檢查，未來如果身體不適可以透過一通視像會診解決各種醫療問題。另外，家中也會有AI機械人小管家幫助家裏調控溫度、燈光、以及作陪伴機械人陪伴家人等。展館顯示了科技如何便利了家庭的照顧，以及透過科技提示，每天跟進個人身體狀況甚至與醫生會診，打破了時間和地點的界限。

此外，未來40億年的旅程並包括出行與食物文化的改變模式。未來的城市館透過展示人類於4,500年前到現在的飲食文化及煮食技巧的演變，以及務農的科技和生產，展館展出對未來食物的科技和創新，包括能全自動運行和作業的Kubota機械人，加強農作物的生產力和質素。

而在出行及運輸方面，低空經濟將會是未來的重點，場地外展出巨型可載人的無人機及其他運送包裹的小型無人機。而Kawasaki亦推出全地形的自動出行概念CorLeo，揉合Kawasaki電單車一貫的出行靈活性及穩定性，加入機械腳（Robotic legs），可以打破地形的界限，保留出行帶來的樂趣，實現更多外出到大自然的可能性。CorLeo更內建AI視覺系統，可分析前方地面特徵、評估著地點並自動選擇安全步伐，實現如跳躍、轉向等複雜行動。另外，同系以零排放爲目的的氫氣發電（O’CUVOID）的電車也是展示之一，加入了無障礙空間讓輪椅使用者可以把輪椅存放在車卡中。

生命的未來館中，透過巨型屏幕顯示不同的視像會診和身體檢查，未來如果身體不適可以透過一通視像會診解決各種醫療問題。

展館亦展示人類於4,500年前到現在的飲食文化及煮食技巧的演變，同時亦展示未來食物的科技和創新，包括能全自動運行和作業的Kubota機械人

Kawasaki推出全地形的自動出行概念CorLeo，加入機械腳（Robotic legs），打破地形的界限，實現更多外出到大自然的可能性。

以零排放爲目的的氫氣發電（O’CUVOID）的電車也是展覽亮點之一，加入無障礙空間讓輪椅使用者可以把輪椅存放在車卡中。

「生命的未來」主題展館 - 反思生命的價值

世博會其中一些特別展館需要預約，而由機器人工學的權威石黑浩博士擔任製作人的主題展館「生命的未來館」（Future of Life）是筆者認為必看的展館之一。展館為參觀者展示了「50年後的未來」，並帶領參觀者體驗人類與仿生人（Android）共存、尖端科技融入日常生活的未來社會。在館內會看見不同型態的機械人，他們融入了人類的生活，未必分得清哪一個是人類，哪一個是仿生人。透過故事體驗老年化和身體狀況改變，科技能整理或逆轉疾病，例如器官，甚至身體都能被機械取替，甚至換來長生不老。隨著技術的發展，人類與機器人、AI的距離將越來越近，生命可能性也會因此大大擴展。

「生命的未來」主題展館和其他不一樣的是，它是一個構想，但同時也展現了超越肉體限制的未來生命樣貌。當有不能逆轉的疾病時，你會選擇生命由它自然終結，還是變成一個仿生人繼續生活？透過科技與人生交織的體驗，這展館引領參觀者思考「生命」的可能性。

「生命的未來館」（Future of Life） 是一個筆者認為必看的展館之一，展示「50年後的未來」，並帶領參觀者體驗人類與仿生人共存、尖端科技融入日常生活的未來社會。

在館內會看見不同型態的機械人，他們融入了人類的生活，未必分得清哪一個是人類，哪一個是仿生人。

筆者是第一次參與世博會，而這個世博會與一般展覽會不一樣，其獨特魅力在於每一個展館都充滿了互動性。除了能了解未來的發展趨勢外，更讓參觀者感受未來科技和生活方式，反思人類生命的價值。盛事聚焦於全球關心的議題，並共同探討解決方案，藉著展覽交換創意，透過對話，共創未來社會。大阪的世博會展示給全球80億人一個未來社會的實驗室，展現了對未來世代生活模式的深刻思考。這次世博會的展覽期至本年10月13日，大家也可以有機會參與這個盛事，想像未來世代的生活模式，在當中找到對生命的靈感和啟發。