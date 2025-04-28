膀胱癌 │ 69歲台灣鬼才一哥罹患二期膀胱癌，經歷30次電療及6次化療的可怕後遺症

有「鬼才一哥」之稱，現年69歲的台灣歌手鄭進一日前出席綜藝節目時，自爆去年身體檢查時驗出患上患膀胱癌2期，並於短短2個月接受了6次化療及30次電療，身體更留下1可怕後遺症。不過，已屆高齡的他似乎早已看透生死，更自言活到70歲也足夠。

鄭進一接受台媒訪問時透露發病細節，稱去年因為排尿不順，於是去看了數個醫生，但眼見狀況並無改善，於是聽從醫生建議，作了一個深入檢查，才發現膀胱位置生了2顆腫瘤。

鄭進一指自己之後開始了持續2個月的抗癌療程，令病情受控。他又指期間心情完全沒有受到影響，去化療也都沒有不舒服的感覺，頭髮也沒有掉，一點不舒服感覺都沒有。

被問到抗癌心得? 鄭進一表示自己完全不相信坊間的秘方，反指心情好是抗癌關鍵。性格樂觀的他又坦言無懼死亡，並指對自己人生非常滿足，指「活到70歲就夠了」。

「鬼才一哥」之稱，現年69歲的台灣歌手鄭進一日前出席綜藝節目時自爆去年身體檢查時證患膀胱癌2期。(FB圖片)

鄭進一女友於2012年為他誕下一女，老來得女的他對女兒非常愛鍚。(FB圖片)

性能力變差

鄭進一又指儘管目前未見身體有太大不適，不過就承認，自患癌後性能力變差了。被問到他的家人會否因此擔心，他就指年僅13歲的女兒知悉後反應有點冷漠:

我女兒屬於很內斂，我從小有點威嚴，她完全都沒有說什麼，眼神裡面可以感覺漠不關心。

過去曾有逾500名女友

生性風流的鄭進一被爆過去曾有逾500名女友，而且2段婚姻皆離異收場。而目前與愛女的生母，亦並無名份，形容2人關係是：

我過我的生活，她不會干擾我，我也不會傷害她，現在這個（女友）沒交過男朋友，也沒有甚麼朋友，只跟我一人，有人說是上輩子欠我，但我覺得是設定好來陪我的。他還指出從不後悔任何決定：「離婚是不好的，但沒有離婚就沒有我女兒，而且已經離婚，有甚麼好反悔的？」

轉載自晴報