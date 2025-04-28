日本地震 │ 日本漫畫家預言7月5日大地震及海嘯影響，專家分析香港地震風險

日本漫畫家竜樹諒於1999年發表的漫畫《我所看見的未來》中，其中一頁標示了「2025年7月5日，大災難」的驚人字句。夢境描繪届時在台灣、菲律賓與日本海域的三角區域，將引發毀滅性海嘯，不僅造成日本三分一國土消失，海嘯更會波及香港，引發大恐慌。TVB節目《東張西望》訪問本港地理專家，分析香港地震風險。

日本漫畫家竜樹諒自1976年起開始記錄自身夢境，最初僅為尋求創作靈感，但隨著夢中景象陸續在現實中發生，促使她將夢境內容整理成漫畫，並於1999年出版《我所看見的未來》。該漫畫提及的11個預知夢中，已有7.5個成真，其中該漫畫曾經準確預言日本311大地震，令人細思極恐！

有關2025年7月的大災難預言正是源自此書。1999年7月5日，竜樹諒夢見日本與菲律賓之間海域發生爆炸，引發高度逾百米的海嘯巨浪。至2021年7月5日，她再次夢見相同場景，這次更目睹海嘯過後有陸地自海底隆起，使日本、台灣、香港及菲律賓等地相連，時間正是2025年7月5日早上5時。

日本漫畫家竜樹諒於1999年發表的漫畫《我所看見的未來》。（網上圖片）

日本知名漫畫家竜樹諒再有預言，圖為作者推測的災難點。（網上圖片）

南海海槽、日本海溝和鄰近板塊的位置圖。（圖源：天文台）

俯衝帶上能量累積與釋放的循環。（圖源：天文台）

南海海槽歷史地震的時間序列、震源區域與估算震級，顯示了地震之間的時間間隔。（圖源：天文台）

根據日本的時間預測模型，未來30年內南海海槽發生巨大地震的概率變化。（圖源：天文台）

南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果；地震發生後10分鐘。（圖源：天文台）

南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果；地震發生後6小時。（圖源：天文台）

近期，日本政府已將未來30年內發生「巨大地震」的機率上調至超過80%，並估計可能造成30萬人喪命。此外，中國駐日大使館亦於近日向在日公民發出警示，提醒防範可能發生的重大地震。

日本地震｜專家：難以斷言是否於今年發生大地震

就此次預言，《東張西望》節目組日前訪問本港地理專家陳龍生教授。陳龍生教授表示，全球眾多地層斷裂帶中，南海海槽發生大地震機率非常高，依地震預測機率達八成，但難以斷言是否於今年發生，因地震頻率與風險評估需依據過往地震歷史紀錄。

據日本地震本部資料顯示，南海海槽是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交匯處在海底形成的海溝狀地形，若發生9級強震，預計將引發34米高海嘯巨浪。

《東張西望》節目組日前訪問本港地理專家陳龍生教授。（影片截圖）



日本電視台製作專題模擬災情。（影片截圖）

過往地震災情。（網上圖片）

對上一次8級以上地震是1946年8.0級的昭和南海地震，距今已79年。陳龍生教授指出，由於距上次大地震已近80年，板塊累積大量能量，發生大地震靜止期越長，風險隨之增加。但他亦強調，大地震對香港影響有限，傳至本港的震動烈度是非常輕微，對樓房影響也絕對輕微，且海嘯波受台灣與菲律賓如天然屏障阻隔，對香港威脅不大。

同場加映｜4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

日本4地區現大地震先兆

過去曾發生如1995年規模7.3級阪神大地震的新潟縣有「靜穩化」現象

靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象

關東地區千葉縣北西部自2021年發生規模5.9地震以來地震次數持續上升

東京都青梅市至立川市過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒未來有發生大地震潛力。

資料來源：日本地震專家佃為成

外遊自救｜港人外遊9大自救指南

由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick曾整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

1.善用求助電話號碼

2.下載地震防災app

3.保命3步驟（趴下、掩護、穩住）

4.盡量避開雜物較多的空間

5.身處升降機應按下所有楬層按鈕

6.切記關火忌用火照明

7.身處戶外應逃往空曠地方

8.身處海邊應迅速向高處跑

9.被困切勿盲目呼救

資料來源：理工大學護理學院《地震自救手冊》、堡境事務處

地震自救｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源：香港紅十字會

轉載自晴報