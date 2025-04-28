女子油麻地暈倒，80後男網民見證途人救援：深深香港的溫暖

好人好事！一名80後男子，於小紅書分享日前在油麻地目睹女子暈倒，途人見狀隨即上前合力施救的情況，長約20分鐘的救援過程令他大受感動，感嘆道：「深深感受到了香港這座城市的溫暖。」

該名80後男網民於4月10日，在社交平台小紅書上以「香港人的善良，是刻在骨裏的」為題發帖，表示事發時間為晚上，當時有一位女子在他的車旁暈倒，於是他便從車上下來，「想去看看她怎麼了」。

女子油麻地路邊暈倒途人合力施援，感動80後小紅書男

此時剛好有兩位年輕人路過，樓主指他們見狀馬上蹲下「檢查女士有沒有受傷，詢問她是否需要叫救護車。」隨後，兩位年輕人一直陪護在女子身旁，又帶她去洗手間，最後更幫她叫了救護車。

根據樓主敘述，整個救援過程約長20分鐘，「期間不斷有路過的人詢問是否需要幫忙」。從他在帖文中發布的照片可見，該名暈倒的女子半挨坐在路邊的電子咪錶上，其後有一男一女在場協助，最後有多名救護員到場，並帶來了擔架床，準備攙扶她起身。

在旁目睹事件過程後，樓主十分感動，感嘆道：「雖然不是甚麽大事，但是卻深深感受到了香港這座城市的溫暖，人和人之間的相互幫助。」

而帖文發布後亦引發不少網民熱議，不少人留言表示香港人看似冷漠，實際上非常熱心友好：「其實真的是很基本的事，香港人都是黑口黑面，但內心熱情的」、「香港人是平時很冷漠，但是如果遇到真的需要幫助的時候，他們會很熱心的」、「每次過關到了香港，就覺得自己安全了，懷孕就算暈倒也一定有人會幫忙」。

此外，也有人分享遇到好心港人的經歷：「我懷孕時有次在銅鑼灣那裡摔了一跤，然後有個香港阿姨跟著我走了10分鐘，確定我沒事才肯離開。這個真的很感人」、「我有一次過馬路但冇帶遮，惟有急急腳行，走完條馬路去到行人路發現有一個男人，一直在幫我擔遮送我過去然後就走咗，他的速度係快到我連佢係咩樣都唔知」、「中學的時候M痛在地鐵倒下了 一堆人來救。」

網民有乜講：

其實只要你把謝謝，請問，不好意思掛在嘴邊，香港人都很熱心友善。那些說不好的，我非常懷疑他們根本不知道自己沒有禮貌。

之前去香港旅遊，等紅綠燈時，有台手推車掉了很多箱東西下來，站在馬路邊有六、七個人，不約而同上前幫忙，其中一個七、八歲的小孩子，那一剎我覺得很感動。

我曾在街市因為鞋滑，一屁股坐在地上，還沒反應過來，已經被左右兩位師奶架起來了，很不好意思，只能不停道謝。

我有次看到有個女孩肚痛得走不了路，當時她正在工作附近的商場洗手間外，有人在旁安慰她，有人通知她工作單位，有人叫白車，有人去引領救護員，大家都互不相識，但很有默契，配合度100分。

香港人很內心是很真情，但一般都是黑面的。

資料來源：小紅書

轉載自晴報