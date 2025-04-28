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珠海長隆樂園電單車表演意外：小童被撞倒困於輪下
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珠海長隆樂園電單車表演意外：小童被撞倒困於輪下

健康解「迷」
健康解「迷」

　　恐怖！珠海長隆飛船樂園在本周二（22日）發生一宗驚悚意外，有網民拍攝到意外現場影片稱，樂園中一輛進行特技表演的電單車突然失控撞向觀衆，包括兒童在內的數名遊客更疑似被車輪壓中再撞倒，場面驚險。

 

　　據網民在社交平台小紅書發佈的現場影片顯示，事發於本月22日晚上，長隆飛船樂園2名特技演員正在進行電單車特技表演，當時兩人同乘一輛電單車，其中一人倒坐在車頭，另一駕駛者則做出將前輪騰起懸空、站立於車座的高難度動作。

 

突失控撞向遊客

 

　　豈料，電單車繞場大半圈後，在圍觀遊客面前竟突然失控，電單車衝出表演區設立的安全警戒線，直衝向近距離觀看表演的人群，包括站最前排的多名兒童；其中有一名穿黃衫的兒童更疑似被車輪壓中，倒在車下；其餘小朋友被撞倒後隨即由家屬及工作人員抱起。

 

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群 前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光

 

 

園方致歉：節目已暫停

 

　　内地媒體引述長隆客服人員稱，園區駐點醫務人員第一時間趕到現場，經過檢查確認小朋友們身體無礙。園方曾徵詢家長意見是否需要送院檢查，家長現場回覆暫時沒必要送醫。但為表達歉意，園方贈送了一些禮物給小朋友；家長們表示接受，隨後繼續帶著孩子在樂園遊玩。

 

　　有帶著小朋友目擊現場的網民稱，這類型機動項目進行時，園方只拉了一根毫無保護作用的繩子作為警戒線，實屬危險。有飛船樂園工作人員解釋事故原因，稱是「雜技演員失誤，摩托車撞倒了第一排的小朋友」。目前，該節目已經暫停並進行內部整改。

 

　　據長隆飛船樂園官網資料，園區於去年7月正式開園，是全球最大的室內樂園，擁有逾30種遊樂設備。樂園在試運營階段，更創下七項世界紀錄，其中「百慕大歷險」獲得全球主題娛樂協會頒發的西婭獎「年度傑出成就獎」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#遊樂園意外#珠海長隆飛船樂園#特技表演#電單車特技#衝撞#安全#表演暫停#遊客#意外
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