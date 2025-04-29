乳癌 │ 免疫治療：三陰性乳癌患者的新希望與較少副作用

乳癌是香港女性的頭號殺手，而三陰性乳癌則是其中一種預後較差的亞型，約佔所有乳癌確診個案的10%。與其他類型乳癌相比，三陰性乳癌的治療選擇相對有限，患者面臨的挑戰也更加嚴峻。近年已有研究證實配合免疫治療作治療方案，可提升患者治療效果，病理完全緩解率高達64.8%。

香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科邱振中醫生表示，傳統上，三陰性乳癌的治療主要依賴手術切除腫瘤，輔以化療藥物控制癌細胞擴散。然而，化療方法往往副作用較大。同時，由於三陰性乳癌缺乏明確的治療靶點，針對性治療藥物的選擇非常有限，因此患者的預後情況往往不容樂觀，存活率和無復發存活期等指標都明顯低於其他類型乳癌。

面對傳統療法的局限，醫學界一直在尋求更有效、更精準的治療方案。邱振中醫生表示，近年來，免疫治療的出現為三陰性乳癌患者帶來了新的曙光。有別於傳統化療藥物，免疫治療通過激活人體自身的免疫系統，從而識別和殺傷癌細胞。有臨床研究顯示，將免疫治療與傳統化療聯合使用，可以顯著提升早期三陰性乳癌患者的治療效果。

「其中一項名為KEYNOTE-522的大型臨床試驗中，接受免疫治療藥物配合化療的早期三陰性乳癌患者中，其病理完全緩解率可達至64.8%，遠高於單獨接受化療的患者。達到病理完全緩解，即表示患者的病變在組織水平上已經完全消失，不再能夠被顯微鏡觀察到。這是癌症治療中一個非常重要的指標。」

邱醫生補充指，長期隨訪資料也顯示，免疫治療配合化療組患者的無事件存活期和整體存活期都得到明顯延長，而美國FDA已經批准免疫治療可用於早期三陰性乳癌的前置輔助治療（手術前與化療結合）及輔助治療（手術後單獨使用），意味著免疫治療已成為這類患者的重要治療選項之一。

然而，免疫治療藥費卻為不少患者的帶來經濟壓力。為此，香港乳癌基金會於2023年11月啟動「免疫治療藥物資助計劃」，為合資格的早期高風險三陰性乳癌患者提供經濟資助，至今已有超過150名患者受惠。基金會宣布將延長資助計劃至今年10月，額外提供100個名額。香港乳癌基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉女士相信，延長計劃將惠及更多有需要的三陰性乳癌患者，幫助他們獲得最合適的治療，從而提高治癒機會，同時減輕治療帶來的經濟負擔。

現年52歲的梁女士，於2023年確診第II期三陰性乳癌，經診斷後醫生建議她在術前開始接受一年的免疫治療配合化療，並透過香港乳癌基金會得知及申請「免疫治療藥物資助計劃」，用藥至今基本上沒有感受到有副作用的問題。梁女士表示，免疫治療的副作用比化療少，而基金會的資助減輕了我的經濟壓力，讓我能夠安心接受治療。她相信計劃可令更多有需要的患者得到所需的協助，更鼓勵其他同路人積極、樂觀面對挑戰。

傳統治療效果欠佳 免疫治療為三陰乳癌患者帶來新曙光

(左起)香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科邱振中醫生、香港乳癌基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉女士

轉載自晴報