運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

仍是照顧者菜鳥時，初見標榜創新花巧，卻中看不中用的護老產品，心裏不禁嘀咕：咁難用嘅？廠家有想過長者的感受和真正需要嗎？這個謎團，直至日前於會展，參觀貿發局舉辦的香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)，內設的樂齡科技生活館，才發現貼地的樂齡產品，關鍵之一在於開發時，極需要同理心。

場內由親身體驗老友記難處的「同理心工作坊」，以至由同理心衍生的應用，包括設有多個扶手兼實時追蹤用家心率的梳化、利用人工智能分析長者健康風險並提供遠程支援的系統。亦有混合實境(MR)插花遊戲鍛煉老友記手眼協調、能夠讓病患「站起來」的手推輪椅，以及超迷你臥床淋浴器等。

貿發局於香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)，設立的樂齡科技生活館，展出超過10家本地企業的創新樂齡科技產品。

房協設同理心工作坊，體驗長者難處

同理心既是精神上，也可由「肉體」體驗開始。房協長者安居資源中心的「樂活安居生活實驗室」，在展會設立的「同理心體驗工作坊」，讓參加者戴上眼罩耳筒手套，手腕綁上沙包等，模擬長者視野與聽力矇朧，觸感遲鈍，肌肉缺乏耐力等身體退化狀態，再進行數紙幣、坐輪椅入廚房，穿睡衣等「任務」，感受長者面對的生活障礙。

筆者最難忘參與者穿上睡衣，嘗試扣鈕時，吃力至把鈕扣與鈕門舉高至眼罩跟前，才看得清楚。房協副高級經理(社區及長者服務)施品正解釋，產品研發者、生產者透過這些工作坊經歷，啟發同理心，能夠切身體驗老友記的需要。

另一方面，房協「樂活安居生活實驗室」的目標之一，正是讓產品和技術開發商，應用包括同理心在內的「設計思維」(Design Thinking)，從而感受銀齡用家的痛點(pain point)，設計更「貼地」而實用的產品。

實驗室亦會協助產品免費測試，讓長者在真實家居環境試用及評價，有助開發者把產品改良。由2022年成立至今，實驗室有超過二十個產品開發商和學界合作伙伴。其中一個項目，是一張在中間增設扶手的「樂融。健梳化」，亦有同場展出。

房協「樂活安居生活實驗室」於會場舉行「同理心體驗工作坊」，參觀人士戴上眼罩、手套及沙包等，模擬長者眼矇、觸感差動作慢等衰老狀態，感受老友記生活的不便，理解其需要。(圖：貿發局)

房協副高級經理(社區及長者服務)施品正說，參展盼可把同理心設計的理念，帶到家具業界，製造更適合長者需要的家具。

梳化扶手可加可減，監測心率

設計「樂融。健梳化」的創維集團(香港)有限公司總經理田燦鈞，有感坊間難覓長者與年輕人也合適的梳化，同理心爆發，遂鑽研老友記的習慣與需要。重點之一是，長者從坐椅站起來時，往往需要按着扶手發力，然而寬闊的梳化令老友記的手無處安放，「深陷其中」。於是他在梳化中間增設扶手，方便老友記。

他憶述，梳化獲房協「樂活安居生活實驗室」安排長者試用後，得到具體而詳細的一手意見，包括扶手太矮，雙手較難發力站起，以及座位太深等。他從善如流再作改良，扶手提高了，且能隨時拆走。

梳化軟硬度、座位深度和頸部承托，也可隨時調節。梳化亦內置監測心率功能。新一代「樂融。健梳化」於展覽首度亮相，田燦鈞希望長者坐得舒適，得以與其他家庭成員一起享受坐梳化的共聚時光，長幼共融。

「樂融。健梳化」在梳化中間增設扶手，方便長者按着發力站起來。(圖：產品圖片)

設計「樂融。健梳化」的田燦鈞解釋，雙面式座墊有助調節軟硬度，中間的扶手亦可輕易拆走，配合用家需要。

AI家居感應系統，護士遠程支援

同理心與用家意見，相輔相成。另一令筆者印象較深刻的樂齡應用，是一套利用人工智能偵測和分析長者生活習慣，預測患病風險的長者智齡家居系統。

系統由「智齡生活」創辦人兼行政總裁柯宇聰開發，採用毫米波(mmWave)家居感應器，蒐集長者在家活動的數據，例如在客廳與浴室的逗留時間等。若發現異常，會加以分析及向家人發出警報。數據亦有助評估長者會否有腦退化與抑鬱等患病風險，有助提早預防。

柯宇聰經歷過親人患上腦退化，以及母親胃痛後數日暈倒離世之痛，深感預防勝於治療，以及公眾缺乏醫療知識而無人可問之苦。因此系統計劃提供護士遠程支援(Telenursing)，既可提供預防護理，也可轉介社區資源。他說，系統展望在今年服務200位長者。

「智齡生活」創辦人兼行政總裁柯宇聰，講解AI家居感應系統如何預測長者患病風險。

虛擬插花，給長者的Game

提到腦退化，生產力促進局在會場展示混合實境(MR)的沉浸式插花遊戲，以嶄新形式鍛煉認知障礙患者的腦部活動與手眼協調。筆者戴上Varjo XR-3 眼鏡後，眼前除了虛擬花朵，也沉浸在即時的會場實境，感覺就像花朵於會場彈出來。

按指示把虛擬花朵插入虛擬花瓶時，插花那一下動作，並非如平常般使用手指操控，而是以拳頭把花朵一拿一放，動作幅度較大。

生產力促進局新興應用兼技術與商業化主管莫天德博士解釋，視野混合虛擬和實境，是因為實境令腦退化患者安心，全盤虛擬反令他們不安。而拳頭插花的動作，能夠訓練手部肌肉。插花是長者中心常見活動，即使是混合實境，也有熟悉感。

想嘗試虛擬插花，需戴上Varjo XR-3 眼鏡等設備。 (圖：生產力促進局)

迷你臥床沐浴機，半自動站立輪椅

展場有兩項樂齡科技應用，「成全」了筆者想滿足已故照顧對象的心願。想當年，親人在醫院臥床，最長一星期才有機會洗一次澡，抹身也難以取代親人對暢快沐浴的渴望。

因此，筆者在展場看見一部設計簡便，名為Switle Body的迷你護理沐浴機，有望解決當年棘手的洗澡問題，不禁多加留意。這部手提沐浴機標榜只需約一公升水，以及特製皂液，已可為臥床長者清潔全身。花灑頭設計特別，既可噴水亦可同步吸水，清爽去除身上污垢，亦不會弄濕床褥。

另一個念念不忘的願望，是如何令倚賴輪椅的照顧對象，稍嘗自行「站起來」的滋味。展場有一張Pegasus半自動站立輪椅，雖屬手推類型，卻配備自動升降控制功能，手指、手掌或手臂較弱的長者，也可以操控控制桿，把輪椅座位慢慢伸高和拉直，坐着的身軀隨之逐漸「站起來」。站立可讓繃緊的筋肌得以伸展，減低萎縮和變形的風險。

Switle Body護理沐浴機體積輕巧，方便為臥床者清洗身體。

Pegasus半自動站立輪椅，配備多組安全帶。按掣即可由坐下，漸漸升高至站立。圖中為站立時的輪椅形態。

上述工作坊、產品與應用，於貿發局香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)的樂齡科技生活館展出，旨在為本地樂齡科技公司尋覓買家及促進商貿合作。由於是商貿展覽，只供十八歲或以上業內人士參觀，卻也從市場角度，帶出同理心設計的重要性。引伸而成的樂齡產品，不約而同鼓勵長者盡最大力量，發揮自身能力，成就自我與尊嚴，絕非倚賴科技取代手腳與腦袋。相信這是樂齡科技應用，最「貼地」最人性化，亦最需堅持的發展方向。