歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

內衣專家教揀「姊妹Size」！32B大一尺碼不是34B？罩杯...
Sex & Love 男男女女‧「嘉」點情趣

內衣專家教揀「姊妹Size」！32B大一尺碼不是34B？罩杯...
政經專訪

【專訪】洪灝：特朗普精髓只有一個，歐洲再武裝紙幣零避險（普通話視頻．繁體字幕）#洪灝 #專訪
全港戲院日2025 | 朗豪坊$150餐飲優惠券、母親節特別...
吃喝玩樂 著數速遞

全港戲院日2025 | 朗豪坊$150餐飲優惠券、母親節特別...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
【即Click即用免下載】邊度唱錢最抵？即試匯率比較神器！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調
照顧者
安老居家護理
樂齡科技

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　仍是照顧者菜鳥時，初見標榜創新花巧，卻中看不中用的護老產品，心裏不禁嘀咕：咁難用嘅？廠家有想過長者的感受和真正需要嗎？這個謎團，直至日前於會展，參觀貿發局舉辦的香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)，內設的樂齡科技生活館，才發現貼地的樂齡產品，關鍵之一在於開發時，極需要同理心。

 

　　場內由親身體驗老友記難處的「同理心工作坊」，以至由同理心衍生的應用，包括設有多個扶手兼實時追蹤用家心率的梳化、利用人工智能分析長者健康風險並提供遠程支援的系統。亦有混合實境(MR)插花遊戲鍛煉老友記手眼協調、能夠讓病患「站起來」的手推輪椅，以及超迷你臥床淋浴器等。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

貿發局於香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)，設立的樂齡科技生活館，展出超過10家本地企業的創新樂齡科技產品。

 

房協設同理心工作坊，體驗長者難處

 

　　同理心既是精神上，也可由「肉體」體驗開始。房協長者安居資源中心的「樂活安居生活實驗室」，在展會設立的「同理心體驗工作坊」，讓參加者戴上眼罩耳筒手套，手腕綁上沙包等，模擬長者視野與聽力矇朧，觸感遲鈍，肌肉缺乏耐力等身體退化狀態，再進行數紙幣、坐輪椅入廚房，穿睡衣等「任務」，感受長者面對的生活障礙。

 

　　筆者最難忘參與者穿上睡衣，嘗試扣鈕時，吃力至把鈕扣與鈕門舉高至眼罩跟前，才看得清楚。房協副高級經理(社區及長者服務)施品正解釋，產品研發者、生產者透過這些工作坊經歷，啟發同理心，能夠切身體驗老友記的需要。

 

　　另一方面，房協「樂活安居生活實驗室」的目標之一，正是讓產品和技術開發商，應用包括同理心在內的「設計思維」(Design Thinking)，從而感受銀齡用家的痛點(pain point)，設計更「貼地」而實用的產品。

 

　　實驗室亦會協助產品免費測試，讓長者在真實家居環境試用及評價，有助開發者把產品改良。由2022年成立至今，實驗室有超過二十個產品開發商和學界合作伙伴。其中一個項目，是一張在中間增設扶手的「樂融。健梳化」，亦有同場展出。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

房協「樂活安居生活實驗室」於會場舉行「同理心體驗工作坊」，參觀人士戴上眼罩、手套及沙包等，模擬長者眼矇、觸感差動作慢等衰老狀態，感受老友記生活的不便，理解其需要。(圖：貿發局)

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

房協副高級經理(社區及長者服務)施品正說，參展盼可把同理心設計的理念，帶到家具業界，製造更適合長者需要的家具。

 

梳化扶手可加可減，監測心率

 

　　設計「樂融。健梳化」的創維集團(香港)有限公司總經理田燦鈞，有感坊間難覓長者與年輕人也合適的梳化，同理心爆發，遂鑽研老友記的習慣與需要。重點之一是，長者從坐椅站起來時，往往需要按着扶手發力，然而寬闊的梳化令老友記的手無處安放，「深陷其中」。於是他在梳化中間增設扶手，方便老友記。

 

　　他憶述，梳化獲房協「樂活安居生活實驗室」安排長者試用後，得到具體而詳細的一手意見，包括扶手太矮，雙手較難發力站起，以及座位太深等。他從善如流再作改良，扶手提高了，且能隨時拆走。

 

　　梳化軟硬度、座位深度和頸部承托，也可隨時調節。梳化亦內置監測心率功能。新一代「樂融。健梳化」於展覽首度亮相，田燦鈞希望長者坐得舒適，得以與其他家庭成員一起享受坐梳化的共聚時光，長幼共融。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

「樂融。健梳化」在梳化中間增設扶手，方便長者按着發力站起來。(圖：產品圖片)

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

設計「樂融。健梳化」的田燦鈞解釋，雙面式座墊有助調節軟硬度，中間的扶手亦可輕易拆走，配合用家需要。

 

AI家居感應系統，護士遠程支援

 

　　同理心與用家意見，相輔相成。另一令筆者印象較深刻的樂齡應用，是一套利用人工智能偵測和分析長者生活習慣，預測患病風險的長者智齡家居系統。

 

　　系統由「智齡生活」創辦人兼行政總裁柯宇聰開發，採用毫米波(mmWave)家居感應器，蒐集長者在家活動的數據，例如在客廳與浴室的逗留時間等。若發現異常，會加以分析及向家人發出警報。數據亦有助評估長者會否有腦退化與抑鬱等患病風險，有助提早預防。

 

　　柯宇聰經歷過親人患上腦退化，以及母親胃痛後數日暈倒離世之痛，深感預防勝於治療，以及公眾缺乏醫療知識而無人可問之苦。因此系統計劃提供護士遠程支援(Telenursing)，既可提供預防護理，也可轉介社區資源。他說，系統展望在今年服務200位長者。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

「智齡生活」創辦人兼行政總裁柯宇聰，講解AI家居感應系統如何預測長者患病風險。

 

虛擬插花，給長者的Game

 

　　提到腦退化，生產力促進局在會場展示混合實境(MR)的沉浸式插花遊戲，以嶄新形式鍛煉認知障礙患者的腦部活動與手眼協調。筆者戴上Varjo XR-3 眼鏡後，眼前除了虛擬花朵，也沉浸在即時的會場實境，感覺就像花朵於會場彈出來。

 

　　按指示把虛擬花朵插入虛擬花瓶時，插花那一下動作，並非如平常般使用手指操控，而是以拳頭把花朵一拿一放，動作幅度較大。

 

　　生產力促進局新興應用兼技術與商業化主管莫天德博士解釋，視野混合虛擬和實境，是因為實境令腦退化患者安心，全盤虛擬反令他們不安。而拳頭插花的動作，能夠訓練手部肌肉。插花是長者中心常見活動，即使是混合實境，也有熟悉感。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

想嘗試虛擬插花，需戴上Varjo XR-3 眼鏡等設備。 (圖：生產力促進局)

 

迷你臥床沐浴機，半自動站立輪椅

 

　　展場有兩項樂齡科技應用，「成全」了筆者想滿足已故照顧對象的心願。想當年，親人在醫院臥床，最長一星期才有機會洗一次澡，抹身也難以取代親人對暢快沐浴的渴望。

 

　　因此，筆者在展場看見一部設計簡便，名為Switle Body的迷你護理沐浴機，有望解決當年棘手的洗澡問題，不禁多加留意。這部手提沐浴機標榜只需約一公升水，以及特製皂液，已可為臥床長者清潔全身。花灑頭設計特別，既可噴水亦可同步吸水，清爽去除身上污垢，亦不會弄濕床褥。

 

　　另一個念念不忘的願望，是如何令倚賴輪椅的照顧對象，稍嘗自行「站起來」的滋味。展場有一張Pegasus半自動站立輪椅，雖屬手推類型，卻配備自動升降控制功能，手指、手掌或手臂較弱的長者，也可以操控控制桿，把輪椅座位慢慢伸高和拉直，坐着的身軀隨之逐漸「站起來」。站立可讓繃緊的筋肌得以伸展，減低萎縮和變形的風險。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

Switle Body護理沐浴機體積輕巧，方便為臥床者清洗身體。

 

運用同理心 設計樂齡產品夠貼地： 多扶手智能梳化，家居感應系統預測腦退化風險，虛擬插花鍛煉手眼協調

Pegasus半自動站立輪椅，配備多組安全帶。按掣即可由坐下，漸漸升高至站立。圖中為站立時的輪椅形態。

 

　　上述工作坊、產品與應用，於貿發局香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)的樂齡科技生活館展出，旨在為本地樂齡科技公司尋覓買家及促進商貿合作。由於是商貿展覽，只供十八歲或以上業內人士參觀，卻也從市場角度，帶出同理心設計的重要性。引伸而成的樂齡產品，不約而同鼓勵長者盡最大力量，發揮自身能力，成就自我與尊嚴，絕非倚賴科技取代手腳與腦袋。相信這是樂齡科技應用，最「貼地」最人性化，亦最需堅持的發展方向。

Tags:#護老#香港時尚家品及家紡展#香港貿發局#樂齡產品#樂活安居生活實驗室#人工智能監測#長者健康風險預測#長者認知訓練#輪椅#沐浴解決方案#長者日常起居輔助工具#照顧者
Add a comment ...Add a comment ...
改善腦退化 懷緬治療要趁早！拆解成功秘訣
更多照顧者手記文章
改善腦退化 懷緬治療要趁早！拆解成功秘訣

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處