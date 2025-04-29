一口濃湯暖在心，是日素食譜：洋葱薯仔濃湯

氣溫，頭也不回地，重回到20、30度；太陽，有時候很猛，卻有時候偷懶起來；雨水，佔了上風，樂此不疲的，滴答滴答的下着。這就是四月以後，初夏的氣候風景。難得看見好天氣，陽光送窗邊的早上，心怕明天太陽又跑去歇一下，趕緊的把冬天用過的棉被拿去洗晾。

「哈啾！」不知道是不是昨天晚上給雨水淋到了，鼻子突然癢起來，忍不住打了個噴嚏來。為免一不小心的着涼，馬上跑到廚房，捧起一杯熱茶來喝。就在這個時候，一顆剛從市場買回來的洋葱，正跟我揮着手。想起了從前，在國外寒冬下，那碗熱騰騰的洋葱濃湯，決心趁着這個長假期，好好的弄碗洋葱濃湯來喝。

據說，洋葱不僅能夠暖身禦寒，還可以增強免疫力。將辛辣清爽的洋葱絲，拼搭綿滑口感的馬玲薯泥，邊忍葱淚水，邊期待濃湯的誕生。煮葱煮著，洋葱的甜味與馬鈴薯的醇厚交融在一起，香氣四溢整個廚房，早已經忘掉剛才鼻子癢癢的感覺。看着，從窗邊照射入內的陽光；喝着，剛弄好和暖美味的濃湯，這不就是渴望已久的悠閒時光嗎？

洋蔥薯仔濃湯（2人份）

時間：30分鐘

材料：

薯仔（馬鈴薯）1個/ 洋葱 1個/ 蒜頭 3顆

調味：

鹽 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 糖 半茶匙/ 黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 電動攪拌器（食物調理器）/ 湯匙/茶匙/ 湯碗/茶杯/ 煮鍋/ 木舀

步驟：

1. 剝走蒜頭的皮，清洗後，切碎（如圖）。

2. 刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，清洗後，切成塊（如圖）。

3. 把步驟2和半茶杯的清水放電動攪拌器（食物調理器）中，攪拌成汁（如圖）。

4. 剝走洋葱的表皮，切去頭尾，沖洗後，切成絲。

5. 放步驟1和4於煮鍋中，以中火炒1分鐘（如圖）。

6. 放1.5湯碗的清水於煮鍋之中（如圖），蓋上鍋蓋，以中火煮沸。

7. 然後放入步驟3，蓋上鍋蓋，續以中火，多煮15分鐘。

8. 最後，加入調味料，攪拌均勻，便成。

筆記：

1. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

2. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。