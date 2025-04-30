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高齡生產 │ 67歲老婦自然受孕奇蹟誕女，五年後現況曝光，仍餵母乳引熱議
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高齡生產 │ 67歲老婦自然受孕奇蹟誕女，五年後現況曝光，仍餵母乳引熱議

健康解「迷」
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　　2019年山東一名67歲婦人與69歲丈夫不顧外界反對，堅持高齡產女，事件於當年成為熱話。5年過去，有內地傳媒便再關注該家庭近況，竟發現婦老婦去年3月不幸遇到1巨劫致意外癱瘓，家庭日常起居及照顧女童的擔子全落在年老丈夫身上，他們的近況亦再受關注。

 

　　綜合內地傳媒報道，2019年山東一名叫田新菊的67歲婦人及69歲丈夫黃維平於退休後，突然得知意外懷孕。由於倆口已屆高齡，因此當年他們一對已成年的兒女十分反對父母堅持懷孕的決定，女兒更一度揚言與父母斷絕關係。

 

　　不過，田婦與丈夫沒有理會，女嬰經剖腹產後，最終平安出世，父母更將她命名為「天賜」。當年協助老婦生育的護士更指出，儘管田婦屬超高齡產婦，但身體與其他孕婦無異，而且有奶水，可以餵哺母乳。

 

　　5年過去，小「天賜」亦已長大不少，而且非常活潑開朗，令兩老十分安慰。惟不幸的是，去年3月田婦卻遇到了車禍，致腿被壓斷，一度癱瘓在床，令照顧愛妻及幼女生活的重擔全落在已屆74歲的丈夫身上。不過，慶幸地，經老伴悉心照顧，加上對幼女的掛念，田婦的傷勢於8月時已大有好轉，可以落地行走。

 

　　由於夫婦2人已退休，加上想為幼女將來有更多打算，黃維平近年亦加入為網紅大軍之一，於抖音開設帳號，並上載影片，分享家中日常及天倫之樂。

 

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

2019年山東一名叫田新菊的67歲婦人及69歲丈夫黃維平於退休後，突然得知意外懷孕。

 

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

田婦與丈夫沒有理會成年子女的反對，當年堅持高齡產女。

 

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

去年3月田婦遇到了車禍，致腿被壓斷，一度癱瘓在床。

 

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

5年過去，小「天賜」亦已長大不少，而且非常活潑開朗，令倆老十分安慰。

 

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女 遭逢巨劫 5年後近況曝光

黃維平近年亦加入為網紅大軍之一，於抖音開設帳號，並上載影片，分享家中日常及天倫之樂。

 

高齡懷孕丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

 

　　婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

 

  • 胎兒染色體異常（如唐氏綜合症及其他染色體疾病）機率較高
  • 孕婦患上妊娠糖尿病的機率會隨孕婦年齡增長而上升
  • 高齡產婦罹患妊娠毒血症罹患率亦相對較高。
  • 胎兒畸形的機率較高
  • 自然流產京高齡產婦最常見的懷孕風險之一
  • 早產、胎死腹中的風險亦較高。而且產後出血、難產、罹患妊娠毒血症、產婦死亡、死胎、新生兒死亡等發生的機率也隨之增加。
  • 進行剖股生產的機率也會增加。

資料來源：婦產科專科醫生方秀儀

 

轉載自晴報
 

Tags:#高齡懷孕#高齡夫婦#育兒#家庭#山東#車禍#社交媒體網紅#健康風險#懷孕併發症
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