生蛇│ 生蛇危害大揭示：脫髮、神經痛等症狀，加上壓力與休息不足需警惕，壯年族需警惕生蛇影響

生蛇並非中老年人士「專利」，30至40歲的壯年一族，都可以因壓力大、休息不足而誘發生蛇。部分人更飽受脫髮、神經痛等後遺症困擾，影響工作、生活及心理健康等各方面。市民要減低生蛇及相關後遺症的風險，接種疫苗刻不容緩。

醫學界指出，每3人便有1人，會在其一生中受生蛇（帶狀疱疹）困擾。曾有女網紅在社交媒體分享生蛇的慘痛經歷，她哭訴受到生蛇折磨，感到十分疼痛，形容「生蛇痛過生仔」。其頭部更因生蛇（即頭皮生蛇），導致頭皮有傷口及脫髮，非常擔心。

頭和面部都是常見生蛇部位，頭皮生蛇更會損害毛囊，導致脫髮問題，影響外觀。

生蛇引起脫髮可嚴重影響外觀

香港感染及傳染病醫學會、香港皮膚健康基金與香港醫院藥劑師學會，近年曾以問卷訪問2千多名、18歲以上人士，超過3成受訪者表示曾經生蛇。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，生蛇近年有年輕化趨勢，30歲、40歲患者數目有增加。隨著人口老化嚴重，預計生蛇人數會上升。

原來過往曾出水痘，相關的水痘帶狀疱疹病毒，會潛伏於神經線內，趁個人抵抗力差的時候再襲身體，造成生蛇。休息不足、壓力大都可以是誘發因素。患者會出現頭痛、發燒，單側身體的位置會長出水泡紅疹，令人感到火燒般刺痛，由於形狀像一條蛇，故俗稱「生蛇」。

除了手腳、腰部可以出水泡生蛇，頭和面部都是常見生蛇部位，如頭皮生蛇，同樣會出現連串水泡，令人感受如火燒、電擊般刺痛，頭皮生蛇更會損害毛囊，導致脫髮問題，影響外觀。萬一生蛇「上眼」，可損害眼角膜及損害視力，若上腦可致腦炎，後果可以很嚴重，無論對患者的生理、心理、社交及生活質素均有重大影響。

接種預防疫苗刻不容緩

在病發及患處長出水泡後的「黃金72小時」內，病毒水平仍然活躍，在這個階段使用相關抗病毒藥物，可幫助控制病情，包括減輕痛楚和復發機會，建議市民有懷疑要及早求醫。病情若未獲有效控制，後遺症如神經痛可持續長達幾個月至幾年不等，不容忽視。

本港現有新一代預防生蛇疫苗，性質屬重組疫苗，建議市民須接種兩劑，期間相隔至少2至6個月。50歲或以上人士，或18歲以上高風險人士可考慮接種，提防日後因中招而影響日常生活及引發不同後遺症。研究顯示，疫苗整體保護率逾9成，保護期長達至少11年。陳醫生又提醒市民可諮詢醫生，根據個人情況，選擇最合適預防生蛇的方法。

轉載自晴報