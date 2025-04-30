新冠疫情 │ 本港新冠疫情陽性比率創近半年新高，未來數周或將進一步攀升

小心預防新冠病毒！衞生署衞生防護中心指出，本港新冠活躍程度近幾周持續上升，過去4星期已錄得10宗死亡個案；呼吸道樣本陽性比率創近半年新高，預計在未來數周會進一步攀升，呼籲市民加強個人衞生和保護措施，盡快接種新冠疫苗初始劑次及適時接種加強劑。

衞生防護中心發佈新聞稿表示，本港2019冠狀病毒病（新冠）的活躍程度近幾周持續上升，預計在未來數周會進一步攀升。中心總監徐樂堅説明，最新監測數據顯示截至本月19日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（三月十六日至二十二日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較四周前每公升約26萬拷貝顯著上升；一種與JN.1相關的變異病毒株「XDV」在本地的流行率有上升趨勢，而現時的新冠疫苗仍能有效預防。

4星期內錄10死

徐樂堅續指，在過去4星期（3月23日至4月19日），中心共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個。大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過九成在過去六個月內沒有接種新冠疫苗。

據科學數據顯示，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡的風險。中心呼籲，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童應盡快接種；高風險市民特別是長者和長期病患者，盡快接種額外加強劑，以預防新冠並減低重症和死亡風險。

除接種疫苗外，中心亦提醒市民注意以下事項，時刻保持嚴格的個人及環境衞生，預防新冠病毒病在社區傳播：

1.病人佩戴外科口罩可以頂防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要。

2.高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

正確佩戴口罩十分重要，包括佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生。

3.避免觸摸眼睛、口和鼻。

4.常保持雙手清潔，雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手。

5.當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手。

6.打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手。

7.保持室內空氣流通。

8.避免與他人共用個人物品。

9.當出現呼吸說感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診。

10.保持均衡飲食、恒常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

資料來源：衞生署衞防護中心

轉載自晴報