66歲香港「板仔」！堅持運動50年 分享3大秘訣 踏出活力人生

要活就要動，運動與長壽息息相關。英國研究發現，運動可以保持免疫系統的年輕和效率。踏入60歲，進入黃金時代，不少人會選擇相對溫和的運動如游泳、快步走、固定式單車等以維持健康體態。誰想得到，香港有位滑板愛好者，年屆66，堅持踩板50年，他正是人稱Peter叔的「板仔」梁偉華。他的3大運動秘訣，讓他踏出精彩活力人生。

秘訣1：熱誠讓人堅持，哪怕經歷傷患

滑板（Skateboarding）源自美國衝浪文化，是極限運動的代表之一，更在2021年正式成為東京奧運比賽項目。它不只是年輕人的專利，隨心所欲的玩法和挑戰自我的精神，不同年齡層的人都會著迷。採訪當天，Peter叔踩著滑板進入極限運動場，立即引來不少目光，有不同年齡的人士跟他打招呼，彷似回家一樣。

「我15歲開始踩滑板，而家66歲仍然堅持踩落去，全因對滑板的熱愛。」Peter叔笑說。不少人因為移民、工作、家庭等各種原因而放棄了滑板這項運動，只有他仍然不變地堅持至今。「能否堅持自己喜愛的運動，最重要的是看自己夠不夠熱誠，夠不夠熱愛。」

數年前，他不小心摔斷了腿，家人們都擔心年過60歲的他容易受傷，紛紛勸他放棄滑板，但他卻堅決拒絕，「所有運動都有受傷的可能，總不能因為怕受傷而放棄！」

秘訣2：隨著年齡增長，適當地調整動作

對Peter叔來說，踩滑板從來不是為了「要威要型」，用滑板代步，因為比行路更快；將滑板當作為一生的運動，因為可以保持身手靈活，行動自如。「而家雖然年紀漸大，身手不如舊時靈活，但我仍然好享受一踩上板，就感到自由自在，煩惱全消的樂趣。」

Peter叔年輕時，踩板速度快，跳上跳落也不怕，但隨著年齡增長，亦因曾經受傷，便逐漸調整動作，以安全為上，減少跳躍，但仍有幾招花式傍身，例如向左急轉（Kickturn）、帶板連續180度轉身（End over）及滑行中收板（Hop off）等技巧依然駕輕就熟，動作流暢。在一旁觀看，實在難以想像他已經66歲，仍然英姿颯颯，活力非凡！

秘訣3：保持關節健康，適當地攝取3大營養

「滑板這種運動，對身體的協調性、敏捷度及平衡力都有高的要求，需要強健的關節。因此，我平日會留意關節骨骼的保養，這樣才可以繼續玩落去。」Peter叔笑言。

香港骨科醫學會指出，隨著年齡增長，關節軟骨的再生能力下降，補充葡萄糖胺、軟骨素及維他命D等營養素，有助維持關節健康，減緩退化。因此，Peter叔在挑選關節保健品時，亦正嚴選此3大營養成分。「在加拿大連續10年關節銷售No.1的維柏健webber naturals，深受用家信賴，給予我最大的信心，令我可以安心服用，無懼年齡，保持關節年輕，繼續玩我熱愛的運動！」

Peter叔「寄語」：關節夠強，運動不再受年齡束縛！

Peter叔以行動證明，「年齡，從來不是停止運動的理由！」保持關節靈活，是維持生命活力的關鍵，平日進行適量運動、保持正確姿勢，再配合適當的營養補充，才能走得更遠，活得更自在，全情投入享受黃金歲月。

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⮕抗蝕：舒緩關節痛及僵硬，緩和磨蝕或退化

⮕強骨：增強鈣吸收，強化骨骼，減低骨質疏鬆的風險

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