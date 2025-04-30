烏髮養生 │每日梳頭100下促進陽氣升發，何首烏烏髮湯，養肝腎補精血助生髮

「陳醫師，你看，我的白髮是不是多了？」Mable說。

「《黃帝內經》云︰『女子六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。』、『丈夫六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白。』這裏說女子四十二歲開始長出白髮，男子則幸運一點，四十八歲才長白髮。」我說。

「多麼不公平啊！」Mable說。

「眾所周知，女孩子比男孩子早發育。女子以七歲為一周期，七二一十四，十四歲開始發育和來月經。男子則以八歲為一周期，八二一十六，十六歲才發育。」我說。

「哎呀，白髮不好看嘛，很顯老。」Mable說。

「明白的。現今都巿人很多都電髮，頭髮又因應潮流染不同顏色，加上生活習慣性以晚睡居多，防脫髮，烏髮是人們熱搜的題目。《內經》道︰『腎其華在髮，髮為血之餘』。頭髮真的好像草，我們的頭皮是泥土，頭髮的根在腎。頭髮要強韌健康，烏黑光亮，腎精必需充足，肝血旺盛。

頭部是『諸陽之會』，六條陽經彙聚於此，若過早頭髮稀疏或變白，不獨只是頭髮有問題，也反映全身健康。種植要翻土，我們的頭皮也要，方法就是梳頭。《養生論》提到：『春三月，每朝梳頭一二百下，壽自高。』不只春天，每天特別由額頭梳到後頸，一百至二百下，會感到頭部輕鬆、溫暖，頭髮立即變得柔順。我建議用木梳，木有升發的作用，促進陽氣的升發。《內經》又云︰『諸陽之神氣皆上會於頭，諸髓之精氣皆上聚於腦，頭為精明之府。』頭部得到放鬆和疏通之後，每朝早上課工作精神奕奕，晚上又可睡個好覺，頭清目明。」我說。

「那我要立即買把木梳了。」Mable說。

「還有洗頭水也要注意，盡量用天然的，看看洗頭水的成分，不要用含有化學合成的成分。飲食方面也要着手，何首烏是有名的烏髮中藥。生的何首烏性平，味甘苦，入心、肝和大腸經，可解毒消癰。何首烏經黑豆汁九蒸九曬後轉為制首烏，藥性由陰轉陽，性微溫、味甘、澀，有補肝腎、益精血的功效。所以要烏髮，切記要使用製首烏。

剛才提到肝血要足，腎氣要強，頭髮才強韌。我們可以吃當歸和淮山。當歸能補血，活血，調經，止痛，潤腸。淮山的功效為益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。睡得好，肝血和腎才會好，我們可吃蓮子。蓮子有益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心的作用。脾胃強壯，氣血才會足夠，我們可以吃白朮、紅棗和生薑。白朮可補氣健脾，燥濕利水，止汗，安胎。紅棗和生薑是好拍檔，紅棗補氣，生薑升散。這些材料可煲成烏髮湯。」我說。

「太好了。我的頭髮有救了。」Mable說。

「天氣回暖，我們要多走進大自然，散步和活動筋骨，氣血才會流通，身體才會好，頭髮才會健康！」我提醒。

何首烏烏髮湯

材料（4人分量）︰

製何首烏1兩、當歸1兩、白朮1兩、蓮子1兩、淮山1兩、紅棗5粒、生薑2片

製作方法︰

1. 紅棗切開兩半。

2. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

3. 最後加少許天然鹽。