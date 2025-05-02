47歲男子因針灸感染肉菌桿菌引發壞死性筋膜炎，急需截肢保命，疑中醫未遵感染控制程序進行針刺

本港一名男子日前接受針灸後，意外感染甲類鏈球菌（俗稱「食人菌」或「食肉菌」）併發壞死性筋膜炎，最終需要截肢。衞生署調查事件，並在銅鑼灣一間中醫診所驗出同類型甲類鏈球菌，懷疑中醫未嚴格按照感染控制程序進行針刺。

衞生署衞生防護中心於周二（29日）發表新聞公報，表示正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎的個案。據報，患者為一名有長期病患的47歲男子，他於4月11日出現發燒及左大腿疼痛症狀，同日前往港島區一間私家醫院求醫。

食肉菌感染｜患者染食肉菌併發壞死性筋膜炎需截肢

由於臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，患者翌日又被轉送至瑪麗醫院接受治療，並於4月13日進行左下肢截肢手術。目前患者情況穩定，仍在留院觀察。經化驗後，確認其臨床樣本含有甲類鏈球菌。

初步流行病學調查顯示，該名患者於4月6日因提起重物扭傷，繼而出現左臀部疼痛，左小腿及腳部麻痺的問題，他其後於4月7日、9日及10日先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師提供的針灸治療。除此之外，患者在潛伏期內並無外遊記錄，亦沒有傷口或其他造成皮膚破損的創傷，家居接觸者也沒有任何病徵。

食肉菌感染｜銅鑼灣診所驗出同類甲型鏈球菌 疑中醫師專業失當

衞生署人員之後到涉事中醫診所進行調查，就銅鑼灣的註冊中醫師，署方已審查其針灸及感染控制程序，並收集環境樣本進行檢測。結果顯示，診所其中一個環境樣本檢出甲類鏈球菌，且與患者樣本同屬emm 4型，目前進一步的基因分析仍在進行中。

另外，署方在調查過程中懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺，若確認存在專業失當行為，將考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

至於上環的涉事中醫師，衞生署人員曾多次到訪其診所，但均未見營業，將繼續調查及積極聯繫該中醫師。衞生署暫時並未接獲其他患者在兩間涉事診所接受針灸後出現不良反應的報告，將繼續跟進調查，並與另一名中醫師進一步核實情況。

甲型鏈球菌｜食人菌常見症狀

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷接受訪問，指出感染食人菌7大常見症狀：

發燒

上呼吸道感染，如：咽喉發炎、喉嚨痛

皮膚紅腫熱痛

神智不清

血壓偏低

脈搏跳得快

痛楚持續

資料來源：感染及傳染病科專科醫生曾祈殷

食人菌｜6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除了飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

老人幼童

長期病患，如糖尿病，腎病，慢性肝病，粗身正接受化療砲療抗癌治療的人士

因自身免疫系統服食顃固醇的人士

資料來源：感染及傳染病科專科醫生曾祈殷

轉載自晴報