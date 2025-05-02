防癌抗老 │ 每日做這3件事大幅降低癌症風險6成，研究證實讓70歲長者身體年輕更健康！

如何可抗老兼長壽？外國有研究專門以70歲長者為調查對象，發現長者們只要每天做3件事，3年後身體年齡不但可年輕3個月，更令患癌機會大減6成。

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，並引用一項2025年發表在《Nature Aging》期刊的瑞士研究指出，70歲以上參與研究的長者們，只要每天吃魚油、維他命D，加上一點運動，3年下來，真的可以讓人「慢老」。

張家銘表示，科學家從血液裡一種叫DNA甲基化時鐘的東西，測出「身體年齡」，而這個年齡，會跟我們老年時會不會得癌症、心臟病、失智症這些病有關。有關研究進行了3年時間，有777位瑞士長者參與研究。調查人員將他們的血液抽出化驗，結果發現有進食魚油的長者，生物時鐘跑慢了，3年大概年輕3個月。研究人員認為，若這個速度保持下去，這個「慢老」的效果會慢慢累積，最後影響到我們的健康，甚至壽命。

張家銘指出，研究發現單吃魚油效果最好，每天1克魚油膠囊，裡面有330毫克EPA、660毫克DHA，這種劑量，便夠了；如果再加上每天吃2000單位維他命D；1周3次、每次30分鐘的運動，生物時鐘變慢得會更明顯。除此之外，他又指做畢上述3件事，除了「慢老」，研究亦發現了其他益處:

除了「慢老」，吃魚油感染少了13%，跌倒少10%；魚油+維他命D+運動一起來，3年下來，前衰弱症（快走走不動、容易摔跤的狀態）少了39%，癌症少了61%。

張家銘表示，雖然研究人員明確指出即使做畢以上3年事，絕不可能一下子便「年輕10歲」，但卻肯定會有助提升年長生活質素。因此，他呼籲人們從明天早上開始，吞1顆魚油膠囊與維他命D，接著到附近公園走一走，或在家活動30分鐘:

這些事情看起來沒甚麼，但3年後，甚至10年後，你會發現身體會記得你今天做的這些事，那時候，比別人更「慢老」的你，會感謝現在願意開始的自己。

轉載自晴報