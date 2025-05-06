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研究指出：每日15分鐘運動與兩種營養有助抗衰老，專家建議每周食兩次魚
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研究指出：每日15分鐘運動與兩種營養有助抗衰老，專家建議每周食兩次魚

健康解「迷」
健康解「迷」

　　外國研究揭逆齡關鍵！台灣營養功能醫學專家劉博仁日前引用外國最新研究，發現每日只需花上約15分鐘，簡單進行居家運動及攝取2大營養，便可有效延緩老化，甚至可能達到「逆轉老化」功效，建議大眾每日做3件事，便可有助啟動身體自我修復機制、成功抗衰老！

 

　　劉博仁醫生日前於Facebook專頁分享上述資訊，引用國際頂尖期刊《Nature Aging》2025年2月發表突破性研究，發現只要透過攝取維他命D、Omega-3，配合每日15分鐘運動三項簡單措施，便可顯著減緩生物老化速度，甚至逆轉DNA時鐘。

 

　　他續指，該項研究針對777名70歲以上長者進行2年追蹤，每天給他們吃維他命D、Omega-3脂肪酸，再加上簡單的居家運動，再以DNA甲基化生物時鐘來評估細胞年齡，結果發現受試者於實驗後生物年齡明顯變慢，其中同時採取3項策略組別，其PhenoAge等時鐘指標改善最顯著，證明營養及運動確實可以影響人類細胞生理老化進程。

 

逆齡關鍵｜3大逆齡關鍵助減緩老化速度

 

　　劉博仁醫生拆解上述3大機制對「逆齡」的影響，強調這項結果首次對逆齡題材實驗提供臨床證據，證明大眾每日對生活的選擇，可直接左右老化速度：

 

3大逆齡關鍵功效｜1.Omega-3脂肪酸

功能：可有助減少慢性發炎，保護細胞。

 

3大逆齡關鍵功效｜2.維他命D

功能：穩定細胞中的DNA指令，避免出錯。

 

3大逆齡關鍵功效｜3.運動

功能：刺激身體修補、更新，讓系統一直年輕有活力。

 

逆齡關鍵｜醫生拆解3大逆齡方向

 

　　劉博仁醫生指出，不少人認為人體「變老」是必然，「身體差」是正常，但事實上老化並非等到疾病發生才來補救，而是在日常生活中慢慢累積，只要每日做一些改變，便可比起同齡人「走得更穩、活得更久，甚至看起來、感覺起來年輕很多」。他建議大眾可以遵循以下3方向，每日花費15-20分鐘，便可成功逆齡：

 

3大逆齡方向|1.Omega-3脂肪酸

來源：鮭魚、鯖魚（每週2-3次），或魚油、藻油膠囊。

作用：抑制慢性發炎，保護細胞免受氧化撰傷。

 

3大逆齡方向|2.維他命D

建議劑量：每日1,000-2,000 IU（D3形式），慢性病與長者需檢測後調整。

 

 

3大逆齡方向|3.居家運動

強度：每日15分鐘伸展、深蹲、核心訓練。

 

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

同場加映｜6類食材抗衰老

 

　　註冊中醫師林惠賢受訪時，曾建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

 

1.紅杞子、黑杞子

它們具滋補肝腎、益精明目的功效。紅杞子是《中藥藥典》的藥物,治療月經不調、更年期症狀、腰膝痠軟、頭暈等；黑杞子則較多用於保健用途。

 

2.人參

人參可益氣生津，安神定志，補中益肝。《神農本草經》記載人參：「補五臟、安精神、定魂魄、止驚悸、除邪氣、明目，開心益智。服輕身延年。」另外，平日可按年齡及體質，少量服用紅參、黨參、花旗參作調補。

 

3. 黃芪

黃芪可補中益氣、益衞固表、提升身體活力，使人感到精神充沛。

 

4.五加皮

 五加皮當中的刺五加可謂人參化用品，有助對抗疲勞，《本草綱目》稱之「久服，輕身耐老」，可補腎強腰、‵活血祛瘀。

 

5.黑芝麻

黑芝麻可補五臟，助心肝脾肺腎的運作，《神農本草經》記載黑芝麻「主傷中虛羸，補五內、長肌肉，填腦髓。」

 

6.富含花青素的食物

 

資料來源：註冊醫師林惠賢

 

資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家、《Nature Aging

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#抗衰老#營養#運動#維他命#奧米加-3脂肪酸#去氧核糖核酸#中醫#健康#抗衰老研究#逆齡#延緩老化#維他命D#Omega-3#伸展#深蹲#杞子#人參#DNA時鐘#老化研究#超級食物#五加皮#黑芝麻#花青素
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