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立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶
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立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　立夏已至，夏季是自然界陽氣生發最旺盛、植物生長最繁榮的時期，人體也要與自然界陽氣相應，順其升發之性，使體內陽氣得到充分的宣泄和舒展。註冊中醫師李殷兒分享，從精神調養、起居飲食方面來達到立夏養生的目的。

 

立夏精神調養

 

　　《黃帝內經》曰：「夏三月，此謂蕃秀……無厭於日，使志無怒，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應養長之道也……」

 

　　李醫師表示，南方生熱，熱生火，而火熱主夏，內應於心。夏日炎炎，往往令人心煩，而煩則更熱，故寧心靜神尤為重要。所謂「心主神明」，人的精神活動與心的功能密切相關，精神平靜則心跳平穩，血脈充盈，則神志清晰，思維敏捷，精神旺盛；血脈受損，則常常會導致失眠、多夢、健忘、精神疲憊。

 

立夏起居作息

 

　　夏季作息，一般宜晚些入睡，早點起床，另加午睡，以順應自然界陽盛陰虛的變化。由於白天氣溫較高，人體血管擴張，使血液大量集中於體表，從而引起體內血液分配不太平衡，腦部供血量減少。午睡之後，疲勞消除，精神煥發，但午睡的時間不宜太長，最好在一小時以內。如在戶外烈日下，可以戴帽子，保護眼睛及皮膚。

 

立夏飲食調養

 

　　夏天飲食調養首重補充水份，夏季人體出汗而流失水份，汗液中還含有鈣、鎂、鐵、銅、鋅、硫、磷等，若不及時補充，同樣能引起機體水鹽代謝和酸鹼平衡的紊亂，影響耐熱能力，極易誘發中暑。夏季飲食一般以溫為宜，避免飲食生冷。夏季人體陽氣在外，陰氣內伏，胃液分泌相對減少，消化功能低下，故切忌因貪涼而暴食冷飲，以免損傷脾胃，食暖物更可助陽氣，符合「春夏養陽」的原則。

 

李醫師推介立夏食療

 

三鮮飲

 

立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶

 

材料：鮮竹葉、新鮮荷葉、新鮮薄荷各15克。(可用亁飲片)

做法：所有材料洗淨，加水煎煮約20分鐘取汁，再加入適量蜂蜜代茶飲用。

功效：生津止渴、清熱解毒。 

 

夏枯草佛手茶

材料：夏枯草15克，佛手6克，無花果6粒，冰糖適量。

 

立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶

 

做法：所有材料洗淨，加水煮約一小時即成。

功效：舒肝平靜。

 

被訪者簡介

 

立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 


 

 

Tags:#中醫#二十四節氣#立夏#夏天#養生#湯水#食療#三鮮飲#夏枯草佛手茶#升發#陽氣#寧心靜神
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