母親節｜送給中風媽媽的家鄉味道  女兒炮製軟餐奪獎，復刻山打根滋味    

食物連繫家庭，不乏動人回憶。邱燕萍（Eva Hiew）與母親的生活點滴，是一道洋溢南洋色彩的海鮮風味。遠在母親位於馬來西亞山打根（Sandakan）的家鄉，那些鮮蹦活跳的魷魚、泥鯭，與魚蛋，豆卜和樹仔菜等菜餚，以一湯一配料形式，浸在一碗又一碗肉骨茶裏。跟其他地方以排骨作主打的肉骨茶截然不同，味道一試難忘。

回望因中風影響活動能力，卻絲毫不損饞嘴本色的媽媽，她心想何不復刻山打根的味道，改良食材成為軟餐，讓媽媽輕鬆懷舊？

海鮮肉骨茶破格地化身為「豆腐花肉骨茶」，連同另外兩款精美菜式，讓Eva勇奪專攻吞嚥友善飲食的烹飪賽事----「食得喜樂齡美食烹飪大賽2024」，頒贈的住家「煮」廚及美食嘉許獎項。那可會是事先張揚的母親節禮物？

「還未敢煮給媽媽吃，她的要求很高。」Eva答得靦腆，而兩母女相處含蓄。在她心中，母親的廚藝是天花板級數。信心和技藝，因母之名，矢志繼續磨煉。

Eva(左)與母親合照(圖：Eva）

由山打根到西貢 母親種菜醃菜皆精

Eva的祖父母是西貢南圍原居民，於第二次世界大戰日軍侵華時，因戰亂前往山打根（當時為英國屬地）避難。她的父母於當地出生及邂逅，共譜戀曲。婚後母親嫁夫隨夫，回歸西貢落地生根。在地盤工作的父親，於圍村煮「大鑊飯」；母親一邊耕田種菜，一邊照顧家庭，生活艱苦，連蘿蔔葉也製成醃菜上桌，味道像鹹酸菜，為家庭主婦之辛勞留下註腳。

在六姊弟中排行第四，小小Eva已懂得灌溉菜田，為勞累的母親按摩。在她心中，母親是萬能大廚，在80年代連壽司也懂得弄出來，仰慕之情令她的烹飪魂自小燃燒，不斷在廚房從旁偷師。

直至20歲，Eva有機會隨家人前往馬來西亞山打根探親。除了上述的海鮮肉骨茶，眼見母親細味牛油果刨冰等地道小食時，一臉滿足。那是母親的故鄉情味啊，年輕的Eva心裏難忘這一幕。

Eva憶述，父親小時在山打根避難時，生活艱苦，未嘗鹽巴的滋味，直至十幾歲回港後，才吃到第一口鹽。因此她設計參賽菜式時，盡量選用天然食材，突出食物的真味。

清晨飲茶買龍蝦 婆孫三代情

雖然母親沒有手把手傳承山打根之味，有好一段日子，Eva與母親仍以美食維繫母女情。Eva婚後遷往九龍，不時帶同當日仍是小學生的女兒，返回西貢舊居陪伴母親。重頭戲在清晨四時上映，Eva陪伴母親往西貢市中心海邊，細看漁家捉魚。

待六時晨光初現，母女倆到酒樓喝早茶去。最愛飲茶的母親必點糯米雞，餐後到街市購買新鮮龍蝦，給剛睡醒的Eva女兒，亦即自己的外孫女，弄個白灼龍蝦早餐，疼愛之情溢於言表。

美味三代緣，在十多年前急轉彎。那次，母親不慎在街市跌到並中風，全身不能動彈，家人固然著急。想不到最快復原的能力，就是吃東西。「我鍾意食嘢！」備受中風折磨的母親，難得一見的自豪。

Eva心生一念，父親已因癌症離世，自己即使比不上母親的天花板廚藝，何不放開懷抱，嘗試煮一些母親喜歡的食物，讓對方快樂一點？由母親掌廚，到Eva自己話事，她百寶盡出，既把母親的醃菜重現，連炸冬甩也試過。因中風而引致言語障礙的母親，沒有說甚麼，只是眼神既焦急又期待地，偷望在廚房掌杓的Eva，母女之情盡在不言中。

入廚呈現母親最愛食物 慰藉腸胃與心靈

抱著讓中風媽媽吃得盡情，以及挑戰自己廚藝的意志，Eva去年參加了社聯舉辦的「食得喜樂齡美食烹飪大賽2024」。入圍者有機會學習製作軟餐，正中Eva下懷：「媽媽吃東西份量較少。如果比較軟，吞嚥容易些，她會吃得多一點。」

比賽的菜式，以「照護食」標準，根據食物的軟硬度和黏稠度分為不同等級。Eva母親能夠吃碎餐（約為照護食第5、6級），然而屢於不同的廚藝比賽獲獎的Eva，希望更多吞嚥困難者得嘗美食，遂挑戰軟餐級別(接近4級)。

人家弄一道菜，她卻以「山打根滋味」改良三道與母親出生地有關的菜式，除了「豆腐花肉骨茶」，還有「珍珠雞蛋白茶碗蒸」，以及甜品「牛油果熱情芒果伴紫薯蓉」，擺盤像日本懷石料理般精美，賣相一流。

參賽時，Eva全神貫注製作甜品「牛油果熱情芒果伴紫薯蓉」。 (圖：社聯)

訪問時，Eva示範得獎菜式「豆腐花肉骨茶」，頗考刀工。

破格肉骨茶 還原家鄉情懷

當然，製作需時摸索，工序亦較複雜。像甜點「牛油果熱情芒果伴紫薯蓉」，取材自山打根地道小食「牛油果刨冰」，緣自母親愛吃甜品。以為容易攻陷味蕾，殊不知紫薯蓉不易弄成軟餐質感。

另一道「珍珠雞蛋白茶碗蒸」，受母親喜愛的印尼珍珠雞與港式糯米雞啟發。可是粘米難做軟餐，最後改用珍珠米，才能弄得稀一點，炮製出有飯味的茶碗蒸，伴以打碎的雞肉和臘肉，還原珍珠雞味道神髓。

「豆腐花肉骨茶」用絹豆腐代替山打根傳統海鮮，一來豆腐易入口，再者Eva母親嗜吃豆腐。筆者曾品嚐這道得獎菜式，豆腐切得像菊花花瓣般細嫩，肉骨茶鮮味而濃稠，口感不俗。

母親得知Eva奪獎後，一貫含蓄以對：「比賽是否很少人參加？」Eva笑言，母親沒有多加批評，已是一種認可。

Eva獲獎的「山打根滋味」，包括三道菜式：(由左至右)「珍珠雞蛋白茶碗蒸」、「豆腐花肉骨茶」及「牛油果熱情芒果伴紫薯蓉」。(圖：社聯)

山打根的地道肉骨茶，有固定茶膽。上桌時，食店把肉骨茶倒進食客的自選食物內，如鮮蝦、魷魚與鮮魚等，通常一碗配一餸。（Welcome to Sandakan fb 專頁)

Eva(中)於「食得喜樂齡美食烹飪大賽2024」，獲選為住家「煮」廚，由酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院院長葉漢鵬(左)及時任社聯行政總裁蔡海偉(右)頒發獎項。(圖：社聯)

照護食 爸媽食得喜

這個母親節，Eva打算提前跟媽媽慶祝。既會替她按摩，也趁對方近日能夠吃下正常食物如蟹肉等，集中火力煮些媽媽喜歡的。不擅切開新鮮海鮮的她，斬蟹時弄傷手指也在所不惜，「媽媽比較有要求，願意吃我煮的東西，已經很難得了。」Eva的得獎軟餐菜式，不日壓軸。

相信不少照顧者也像Eva般，希望讓吞嚥困難的父母，有尊嚴地享受飲食的樂趣。今年的「食得喜樂齡美食烹飪大賽」將於稍後公布報名詳情。

即使未能親身下廚，也不妨留意社聯今年的「照護食。區區有啖好食2025」活動，以「爸媽食得喜」為主題，推出多項活動，包括多達20間照護食供應商及餐廳，為樂齡飲食或產品提供限時優惠。網頁所見 ，美心、foodpanda、德國寶等，亦將會加入「照護食」市場，讓吞嚥困難的長者有更多飲食選擇。

活動將於5月7日舉行啟動禮，有甚麼新點子，且拭目以待。食得固然是福氣，與珍惜的家人在一起，時光無價。祝願各位媽媽母親節快樂。

邱燕萍Eva介紹參賽菜式的視頻片段

「照護食」及「區區有啖好食2025」網頁：

https://www.carefood.org.hk/