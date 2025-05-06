歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

日本#MeToo第一人——專訪《黑箱日誌》伊藤詩織:「希望這...
Art & Living Feature

日本#MeToo第一人——專訪《黑箱日誌》伊藤詩織:「希望這...
易經看世界

【易經看世界】從剝卦看美國關稅戰的結局：誰是最後贏家？

抗老秘訣 │ 81歲退休女醫生抗癌成功成模特兒選美參賽，抗老...
醫學通識 健康解「迷」

抗老秘訣 │ 81歲退休女醫生抗癌成功成模特兒選美參賽，抗老...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇
素食
食得有營
健康好煮意

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　「『悶悶哋』，不知道要吃個甚麼來？！」媽媽邊打開冷箱，邊絮絮念的說。四月過去，五月不經不覺的到來，氣溫上升得有點發燙，然後雨又要下不下的，空氣中彌漫著潮濕的氣息，讓人感到一種無法言喻的壓迫感。這些日子，份外有種悶悶的感覺，很容易讓人食慾不振（都不知道要吃清淡的，還是濃郁一點的）。

 

　　正以為媽媽要叫外食的時候，她突然笑謎謎的，拿著兩個肥胖胖的茄子，跟我說，「『口淡淡』的，要不要來弄個茄子吃？」 媽媽手上的茄子確實胖得有點可愛，跟平常在市場裏看到又長又細的，不太一樣。「好喔，要不要拿去烤它一下？」 媽媽的眼睛瞬間亮了起來，二話不說的走回廚房裏，默默的煮了起來。

 

　　不消一會兒，「香噴噴」的咖喱南瓜烤茄子，出現在我面前。金黃的南瓜泥，閃著誘人的光澤，茄子肉亦經烤焗而變得鬆軟可口，配以不是人見人愛的香菜（我卻蠻喜歡的），散發著濃郁的香氣，振奮了我們的食慾。忍不住，一口接著一口的，把整盤吃進肚子裏，滿足得不能言語。果然，有媽媽在，生活就是不一樣的，哈哈。

 

南瓜釀焗茄子（2人份）

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

肥茄子 2個／栗子南瓜 半個／白蘑菇 5粒（顆）／洋葱 1／3個／芫荽（香菜）1條（把）

 

調味：

 

咖喱粉 3湯匙／ 鹽 1茶匙／糖 1茶匙／黑醋 1湯匙／紅椒粉 半湯匙／杏仁粉 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／琺瑯煮鍋／蒸鍋／湯匙／茶匙／湯碗／木舀／茶杯／烘焙紙（牛油紙）

 

步驟：

 

　　1.    洗乾淨茄子，連蒂直切成厚片（約3片）。

 

　　2.    加點鹽巴和糖，2湯匙的咖喱粉，與半茶杯的清水混和，塗在步驟1之上（如圖）。醃它10分鐘。

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

　　3.    切去栗子南瓜的蒂和籽，清洗乾淨，連皮切成塊，放蒸鍋之中，以中火蒸15分鐘。

 

　　4.    放步驟3於大沙律（拉）碗之中，用木舀將之弄成蓉（泥）(如圖）。加入調味料，攪拌均勻。

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

　　5.    剝走洋葱的皮，沖洗後，切成絲。

 

　　6.    將白蘑菇 切成片。

 

　　7.    清洗芫荽（香菜），切去根部，切碎。

 

　　8.    把步驟5-7放步驟4之中（如圖），攪拌均勻。

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

　　9.    將步驟8平鋪在之前醃過的茄子厚片，然後砌回茄子的形狀。

 

素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

 

　　10.    平鋪一片烘焙紙（牛油紙），放步驟9和剩下來的洋葱和芫荽等，於琺瑯煮鍋之中。

 

　　11.    蓋上鍋蓋，以小中火，煮20分鐘。

 

筆記：

 

1.    茄子有豐富的維生素E、類黃酮、花青素，可對抗自由基、抗氧化，防止衰老，以及增強免疫力。

2.    南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

6.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#南瓜釀焗茄子#茄子#南瓜#白蘑菇#洋蔥#芫荽#香菜
Add a comment ...Add a comment ...
悶熱4月天！氣溫升至30度！開胃素菜：薑絲南瓜醬涼拌甜菠菜
更多走肉廚房文章
悶熱4月天！氣溫升至30度！開胃素菜：薑絲南瓜醬涼拌甜菠菜

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處