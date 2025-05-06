素食新推！南瓜釀焗茄子——清爽誘人，暖胃解暑的完美選擇

「『悶悶哋』，不知道要吃個甚麼來？！」媽媽邊打開冷箱，邊絮絮念的說。四月過去，五月不經不覺的到來，氣溫上升得有點發燙，然後雨又要下不下的，空氣中彌漫著潮濕的氣息，讓人感到一種無法言喻的壓迫感。這些日子，份外有種悶悶的感覺，很容易讓人食慾不振（都不知道要吃清淡的，還是濃郁一點的）。

正以為媽媽要叫外食的時候，她突然笑謎謎的，拿著兩個肥胖胖的茄子，跟我說，「『口淡淡』的，要不要來弄個茄子吃？」 媽媽手上的茄子確實胖得有點可愛，跟平常在市場裏看到又長又細的，不太一樣。「好喔，要不要拿去烤它一下？」 媽媽的眼睛瞬間亮了起來，二話不說的走回廚房裏，默默的煮了起來。

不消一會兒，「香噴噴」的咖喱南瓜烤茄子，出現在我面前。金黃的南瓜泥，閃著誘人的光澤，茄子肉亦經烤焗而變得鬆軟可口，配以不是人見人愛的香菜（我卻蠻喜歡的），散發著濃郁的香氣，振奮了我們的食慾。忍不住，一口接著一口的，把整盤吃進肚子裏，滿足得不能言語。果然，有媽媽在，生活就是不一樣的，哈哈。

南瓜釀焗茄子（2人份）

時間：40分鐘

材料：

肥茄子 2個／栗子南瓜 半個／白蘑菇 5粒（顆）／洋葱 1／3個／芫荽（香菜）1條（把）

調味：

咖喱粉 3湯匙／ 鹽 1茶匙／糖 1茶匙／黑醋 1湯匙／紅椒粉 半湯匙／杏仁粉 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／琺瑯煮鍋／蒸鍋／湯匙／茶匙／湯碗／木舀／茶杯／烘焙紙（牛油紙）

步驟：

1. 洗乾淨茄子，連蒂直切成厚片（約3片）。

2. 加點鹽巴和糖，2湯匙的咖喱粉，與半茶杯的清水混和，塗在步驟1之上（如圖）。醃它10分鐘。

3. 切去栗子南瓜的蒂和籽，清洗乾淨，連皮切成塊，放蒸鍋之中，以中火蒸15分鐘。

4. 放步驟3於大沙律（拉）碗之中，用木舀將之弄成蓉（泥）(如圖）。加入調味料，攪拌均勻。

5. 剝走洋葱的皮，沖洗後，切成絲。

6. 將白蘑菇 切成片。

7. 清洗芫荽（香菜），切去根部，切碎。

8. 把步驟5-7放步驟4之中（如圖），攪拌均勻。

9. 將步驟8平鋪在之前醃過的茄子厚片，然後砌回茄子的形狀。

10. 平鋪一片烘焙紙（牛油紙），放步驟9和剩下來的洋葱和芫荽等，於琺瑯煮鍋之中。

11. 蓋上鍋蓋，以小中火，煮20分鐘。

筆記：

1. 茄子有豐富的維生素E、類黃酮、花青素，可對抗自由基、抗氧化，防止衰老，以及增強免疫力。

2. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。