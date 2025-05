大蒜 = 天然抗生素／抗癌之王｜揭開4大神奇功效：抗癌、護心、護腸胃、增強免疫力！大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳？

隨著年紀漸長和日常生活習慣欠佳,身體無可避免地會出現很多問題,如免疫力下降、腸胃不適及心臟疾病等。近年陸續有醫學研究證明「大蒜」當中的有機硫化物「大蒜素」(學名:Allicin)可預防癌症、增強免疫力,以及促進心血管、腸胃及上呼吸道健康等。

天然抗生素、抗癌之王

大蒜(英文名:Garlic),被譽為「天然抗生素」及「抗癌之王」,屬於葱科植物,原產於中亞,已有數千年種植歷史。古希臘時期,有「西醫之父」之稱的醫生Hippocrates曾有句名言:「Let food be thy medicine, and medicine be thy food」,即是「讓食物成為你的藥物,你的藥物就是你的食物」。大蒜既是調味料,也是傳統藥材,廣泛應用於中西料理與民間療法。

如何挑選及保存大蒜?

挑選大蒜時,應留意大蒜表皮是否乾燥且完整,蒜頭是否緊實、無發芽或軟爛,以及帶有淡淡蒜香,無刺鼻異味。大蒜應放置於通風乾燥處,而剝好的蒜瓣則應存放於密封罐,冷凍保存的蒜泥或整瓣蒜可保存數月。

4大神奇功效

抗癌

大蒜內含的大蒜素及類黃酮有助防止腫瘤增生,抑制及消滅有害的致癌物,並能修補細胞異變和增強免疫力以抵抗癌症。流行病學的研究發現,攝取大蒜對胃癌、大腸癌等有預防的作用。惟大蒜加熱後會降低蒜中的抗癌有效成分,因而最好將生蒜切薄片後,放置常溫中10分鐘,讓空氣與之接觸,使蒜中的蒜胺酸、蒜酶轉化為大蒜素,提高抗癌的效用。

2. 維持心血管健康

大蒜可防止心血管中的脂肪沉積,降低膽固醇,抑制血小板的聚集,降低血漿濃度,增加微動脈的擴張度及血管的通透性,從而有助減低血黏度,保持心血管暢通和預防動脈硬化。

3. 腸胃健康

大蒜中含有的果寡糖(FOS)是培養益生菌的養分,對益生菌有保護效果。大蒜透過殺壞菌、養好菌,重建腸道生態平衡,降低「免疫過度反應」引致的容易疲倦、關節痛及腸胃問題等。

4. 增強免疫力

大蒜素能夠提升免疫細胞的活性,增加細胞殺死外來壞菌的能力。另外,大蒜素能破壞體內的自由基,令自由基失去活性以達致消炎、抗氧化的效果,並進一步預防感冒。

大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳?

西蘭花

西蘭花富含抗氧化物質及維他命C,能抑制膽固醇、降血脂、抗癌,搭配使用效果更佳。

2. 菠菜

菠菜中含有豐富的維他命B1,與富含大蒜素的大蒜搭配食用,可消除疲勞、滋養皮膚、集中注意力。

3. 青瓜

青瓜和大蒜搭配可抑制體內的糖類轉變為脂肪,降低膽固醇,對減肥有幫助。

4. 肉類

肉類中的維他命B1和大蒜中的蒜素結合生成穩定的蒜硫胺素,能延長維他命B1的營養價值在人體內的停留時間,提高其吸收率。

大蒜對健康的好處多,不過需留意大蒜中的大蒜素及蒜氨酸,經過50度高溫烹調或過度碎切後會被大大破壞活性功效,最佳攝取方法為直接將整顆大蒜放入口中咬碎,惟一般人未必能接受其辛辣及蒜臭味,因此坊間有不同類型的大蒜保健品可供選擇,挑選時可留意3個細節:該產品的大蒜含量、是否無味配方,以及能否被人體輕易吸收。