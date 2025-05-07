大蒜 = 天然抗生素／抗癌之王｜揭開4大神奇功效：抗癌、護心、護腸胃、增強免疫力！大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳？

隨著年紀漸長和日常生活習慣欠佳，身體無可避免地會出現很多問題，如免疫力下降、腸胃不適及心臟疾病等。近年陸續有醫學研究證明「大蒜」當中的有機硫化物「大蒜素」（學名：Allicin）可預防癌症、增強免疫力，以及促進心血管、腸胃及上呼吸道健康等。

天然抗生素、抗癌之王

大蒜（英文名：Garlic），被譽為「天然抗生素」及「抗癌之王」，屬於葱科植物，原產於中亞，已有數千年種植歷史。古希臘時期，有「西醫之父」之稱的醫生Hippocrates曾有句名言：「Let food be thy medicine, and medicine be thy food」，即是「讓食物成為你的藥物，你的藥物就是你的食物」。大蒜既是調味料，也是傳統藥材，廣泛應用於中西料理與民間療法。

如何挑選及保存大蒜？

挑選大蒜時，應留意大蒜表皮是否乾燥且完整，蒜頭是否緊實、無發芽或軟爛，以及帶有淡淡蒜香，無刺鼻異味。大蒜應放置於通風乾燥處，而剝好的蒜瓣則應存放於密封罐，冷凍保存的蒜泥或整瓣蒜可保存數月。

4大神奇功效

抗癌

大蒜內含的大蒜素及類黃酮有助防止腫瘤增生，抑制及消滅有害的致癌物，並能修補細胞異變和增強免疫力以抵抗癌症。流行病學的研究發現，攝取大蒜對胃癌、大腸癌等有預防的作用。惟大蒜加熱後會降低蒜中的抗癌有效成分，因而最好將生蒜切薄片後，放置常溫中10分鐘，讓空氣與之接觸，使蒜中的蒜胺酸、蒜酶轉化為大蒜素，提高抗癌的效用。

2. 維持心血管健康

大蒜可防止心血管中的脂肪沉積，降低膽固醇，抑制血小板的聚集，降低血漿濃度，增加微動脈的擴張度及血管的通透性，從而有助減低血黏度，保持心血管暢通和預防動脈硬化。

3. 腸胃健康

大蒜中含有的果寡糖（FOS）是培養益生菌的養分，對益生菌有保護效果。大蒜透過殺壞菌、養好菌，重建腸道生態平衡，降低「免疫過度反應」引致的容易疲倦、關節痛及腸胃問題等。

4. 增強免疫力

大蒜素能夠提升免疫細胞的活性，增加細胞殺死外來壞菌的能力。另外，大蒜素能破壞體內的自由基，令自由基失去活性以達致消炎、抗氧化的效果，並進一步預防感冒。

大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳？

西蘭花

西蘭花富含抗氧化物質及維他命C，能抑制膽固醇、降血脂、抗癌，搭配使用效果更佳。

2. 菠菜

菠菜中含有豐富的維他命B1，與富含大蒜素的大蒜搭配食用，可消除疲勞、滋養皮膚、集中注意力。

3. 青瓜

青瓜和大蒜搭配可抑制體內的糖類轉變為脂肪，降低膽固醇，對減肥有幫助。

4. 肉類

肉類中的維他命B1和大蒜中的蒜素結合生成穩定的蒜硫胺素，能延長維他命B1的營養價值在人體內的停留時間，提高其吸收率。

大蒜對健康的好處多，不過需留意大蒜中的大蒜素及蒜氨酸，經過50度高溫烹調或過度碎切後會被大大破壞活性功效，最佳攝取方法為直接將整顆大蒜放入口中咬碎，惟一般人未必能接受其辛辣及蒜臭味，因此坊間有不同類型的大蒜保健品可供選擇，挑選時可留意3個細節：該產品的大蒜含量、是否無味配方，以及能否被人體輕易吸收。