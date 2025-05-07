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日本青森縣突聞巨大地鳴引民眾恐慌，疑似大地震、火山爆發先兆，氣象台的官方回應
健康Tips

日本青森縣突聞巨大地鳴引民眾恐慌，疑似大地震、火山爆發先兆，氣象台的官方回應

健康解「迷」
健康解「迷」

　　末日大地震先兆？5月3日早上，日本青森縣弘前市等津輕地區居民驚聞巨大地鳴聲響，引發民衆恐慌，紛紛推測可能與地震或火山活動有關。對此，青森地方氣象台急忙作出回應。

 

　　據日媒報道，5月3日，青森縣弘前市等津輕地區多位居民表示，在當地時間上午9時15分，聽到宛如地鳴的巨大聲響，並紛紛在社群網站X平台發文稱：「剛剛那隆隆聲是甚麼？」、「好驚人的地鳴聲」、「怎麼有地鳴？」。而除了弘前市之外，津輕市、五所川原市、青森市等地，也都有人聽到這詭異的聲響。

 

　　其中，居住在弘前市、以《飛行的魔女》（ふらいんぐうぃっち，Flying Witch）等作品為名的漫畫家石塚千尋，也在X平台發文寫道：

 

　　剛剛在家聽到房子傳來喀噠喀噠的巨響，但我不知道這到底是甚麼？

 

　　此外，有民眾放出家中監視器記錄畫面，表示巨響發出時只有聽到震動聲，但沒有感受到搖晃。

 

日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆 氣象台急回應

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氣象台回應：沒有觀測到地震和火山活動

 

　　「巨大地鳴」在網絡上引發騷動，許多網民推測，這可能是地震或火山爆發的前兆；也有人則懷疑是超音速飛機等導致的聲爆。

 

　　針對熱議，青森地方氣象台負責人表示，並沒有接收到地震和火山活動相關資訊：

 

　　目前沒有探測到地震或火山活動的資訊。如果有與十和田湖、八甲田湖、岩木山相關的地質活動，我們的觀測網應該能夠探測到。

 

末日預言漫畫引發恐慌

 

　　日本民衆的擔憂並非空穴來風。根據日本政府地震調查委員會今年1月15日公佈南海海槽大地震最新評估，南海海槽在今後30年內發生規模8至9級巨大地震的機率，已由原先推估的「70%至80%」提升至「約80%」（75%至82%）。

 

日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆 氣象台急回應

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　　南海海槽大地震届時更可能引起巨大海嘯。曾精準預測311大地震並引發海嘯的日本漫畫家「竜樹諒」（龍樹諒），在著作《我所看見的未來》中預言，日本將於2025年7月5日早上5時發生劇烈地震，亞洲地區恐面臨巨大海嘯威脅。這讓日本近幾個月關於地震的傳聞不斷，人心惶惶。

 

　　日本政府也預計，南海海槽地震發生時，部分地區將出現最大震度7級的劇烈搖晃，海嘯高度超過30公尺、30都府縣死者將超過32萬人，因此呼籲民眾要固定家具、儲備水和食物、事先確認避難地點與移動路線等。對此梅田康弘就指出，如果民眾都未進行防震措施，死者才會高達32萬，只要大家細心做好防震對策，就能減少災情發生。

 

轉載自晴報

 

Tags:#地震#海嘯#火山爆發#日本#青森#網絡熱話#災難#健康
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