食物安全 │ 婦照X光檢查下半身出現密集白點，醫護嚇壞進行消毒，疑因某類食物引發健康問題

禍從口入！泰國一名婦人進行X光檢查時，驚見下體髖部至大腿位置布滿白色斑點，其密集程度令醫護都感人不適，直言「忍不住用酒精多次洗手」。事主經診斷後證實感染大量寄生蟲，懷疑與平日愛食一類食物肇禍。

禍從口入｜X光片現蟲海 醫護受驚瘋狂消毒

綜合泰媒《Khaosod》報導，一名曾任診所X光助理網民「Ai Jaeo Mueang Chan」揭露，指該名婦人因髖部不適求醫，結果X光報告驚見其下半身佈滿異常白點，判定為感染大量寄生蟲，疑與患者長期吃生食、生肉相關，驚人畫面令醫護人員亦頭皮發麻，頻頻以酒精消毒雙手：

我們看得起了雞皮疙瘩，忍不住用酒精多次洗手，太恐怖了！

禍從口入｜疑食1類食物肇禍 婦人X光片驚現恐怖畫面 下半身滿佈1物嚇壞醫護

婦人因髖部不適求醫，結果X光報告驚見其下半身佈滿異常白點。（Facebook@ไอ้แจ๋ว เมืองจันท์）

禍從口入｜感染寄生蟲恐誘9大不適

報道續指，感染寄生蟲後，患者會經常感到飢餓、上腹部疼痛、腹部不適、消化不良、噁心、嘔吐、有時伴隨腹瀉，便秘和體重下降等症狀。

此外，寄生蟲脫落的節段可能會進入闌尾，引發並闌尾炎，其中食用生食是感染牛肉和水牛絛蟲病的危險因子，牛肉絛蟲幼蟲常寄生於未煮熟的牛肉中，進入人體後於腸道發育為成蟲，外型如寬麵條，長度可達5至25米，由上千體節組成，每日隨糞便排出3-4節，壽命長達10至25年。

禍從口入｜生食3大禁忌 專家籲「熟熱淨」原則

為防範絛蟲病，泰國疾控專家提出關鍵措施：

● 徹底煮熟：肉類需加熱至60℃以上，消滅幼蟲。

● 生熟分離：使用獨立砧板、刀具處理生肉，避免交叉污染。

● 避免生食：生醃、生牛肉等飲食文化潛藏高風險。

禍從口入｜7大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中7大高危食物，包括：

感染寄生蟲7大高危食物

1. 壽司

2. 刺身

3. 醬油蟹

4. 醉蟹

5. 鯡魚子

6. 綠鯡魚

7. 酸橘汁醃魚

資料來源：港大感染及傳染病中心總監何栢良

禍從口入｜4招預防感染寄生蟲

本報訪問本港腸胃肝臟專科醫生張世華，他曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

4招預防感染寄生蟲

1. 徹底煮熟食物

2. 處理食物前須徹底洗淨雙手

3. 若曾接觸寵物及處理其糞便，亦須徹底洗淨雙手

4. 清洗和削去表皮可預防吃進某些在蔬果表面上的寄生蟲

資料提供：本港腸胃肝臟專科醫生張世華

資料來源：Khaosod、Facebook@ไอ้แจ๋ว เมืองจันท์

轉載自晴報