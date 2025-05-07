情緒健康 │ 44歲廣末涼子涉傷人被捕，公司宣布患兩種疾病，全面無限期停工

日本女星廣末涼子先後撞車再涉及打傷護士被捕，日前其經理人公司宣布廣末涼子患上2病，需要全面停工專注養病。

44歲日本女星廣末涼子於4月7日晚間在高速公路發生車禍，其後在醫院接受治療期間，因情緒失控涉嫌打傷一名女護士，遭警方逮捕並拘留至4月16日，獲准保釋。其所屬經理人公司於上周四（5月2日）正式發表聲明，透露廣末涼子被診斷出患有「雙極性情感障礙（躁鬱症）」及「甲狀腺功能亢進症」，需全面暫停演藝活動，專心接受治療。

44歲廣末涼子撞車入院後，涉嫌毆打護士被捕，事務所宣佈安排她即日停工。(影片截圖)

身心健康｜車禍後情緒失控 涉襲擊護士被捕

據日媒報道，廣末涼子4月7日晚間駕車時發生交通事故，隨後被送往醫院檢查。然而，她在醫院期間疑因病情影響情緒，與醫護人員發生衝突，更涉嫌對一名女護士動粗，因而被警方以傷害罪逮捕。有消息人士透露，廣末涼子在接受問話時情緒極不穩定，甚至出現嘶吼、大叫等行為，但藥物檢測結果顯示她並未濫用藥物。她被拘留9日後獲釋，而案件目前仍在調查中。

身心健康｜經紀公司證實患躁鬱症 需長期治療

廣末涼子的經紀公司在聲明中表示，她長期與身心問題搏鬥，坦言過去僅以「身體不適」輕描淡寫帶過，實則持續承受病症帶來的痛苦與行為失控風險。她在獲釋後已立即入住醫療機構接受詳細檢查，並確診罹患「躁鬱症」及「甲狀腺功能亢進症」。醫生建議她需長期接受藥物及心理治療，因此決定全面暫停所有演藝工作，以健康為優先。

聲明中有向粉絲、醫護人員及社會大眾致歉，強調未能及時正視病情嚴重性，導致事件惡化，深感遺憾與自責。雖然今次事件可能與她的精神狀態有關，但廣末涼子及公司均無意逃避責任，將全力配合警方調查。

44歲的廣末涼子，於日本已出道31年。(IG圖片)

廣末涼子同年7月跟老公Candle JUNE離婚。

身心健康｜宣布無限期停工 粉絲憂心健康狀況

廣末涼子原定有多部影視作品及廣告合約在身，但隨着健康問題曝光，所有工作將無限期暫停。不少粉絲對她的健康狀況表示憂心，紛紛在社交媒體留言鼓勵，希望她早日康復。

躁鬱症｜拆解狂躁抑鬱症

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在四十歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

躁狂狀態

情緒高漲

表現持久與興奮、喜悅，或容易動怒，自控能力差。

思維奔逸

說話滔滔不絕，思想快速轉動，過分自信，表現高傲自大。

意志增強

意見多多、好管閒事、表現主動熱情。整日興奮，但睡眠不多，精力顯得異常充沛。

抑鬱狀態

情縉低落

對事情感到悲觀絕望，對親友失去昔日眷戀，迴避與親友交往。

思維緩慢

反應遲緩，思想閉塞，記憶力偏差，不能集中精神。

意志減退

活動減少，感到非常倦怠，終日躲在房間，更甚出現自殺念頭及行為。

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

躁鬱症｜2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的 3 個或以上，並達顯著程度：

自尊人膨脹或自大

睡眠需要減少。（例如只睡3小時便覺得足夠）

比平常多說話，或不能自制地說個不停。

思想或意念飛躍，或自覺思維在奔騰。

易於分心。（即很易被不重要或外界刺激分散注意力）

目標主導的計劃及活動增加。（如社交、工作、學業或性行為），或思想行為焦躁激動。

過度參與可給自己快感，但能引致痛苦或負面後果的活動。（如無節制購物、不慎重性行為、或魯莽愚蠢的投資）

資料來源：醫院管理局

抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

差不多每天大部分時候都出現憂鬱情緒。

差不多每天大部分時候都明顯地對任何或幾乎任何活動失去興趣或樂趣。

在沒節食的情況下，體重仍明顯下降或增加，又或幾乎每天的食慾都下降或增加。

幾乎每天都失眠或不睡。

幾乎每天行動或說話都比平時激動或遲滯。

幾乎每天都感到疲累或失去動力。

自我價值低或出現過分而不恰當的自責（可能屬妄想性），這情況幾乎每天如是。

思考力或專注力減退，或失去決斷力，而這情況幾乎如是。

反覆想到死亡命（非只害怕死亡）、或不斷浮現沒具體計劃的自殺念頭，甚至有計劃地去自殺。

資料來源：醫院管理局

假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校分量。

甲亢｜甲狀腺機能亢進症6大常見病徵

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業早前接受訪問表示，甲狀腺機能亢進症常見於年輕女性，以20、30歲為主，患者體內會分泌過多甲狀腺荷爾蒙，引致以下6大常見病徵：

體內分泌過多甲狀腺荷爾蒙，加快新陳代訟，令體重急劇下降。

心跳加速

排便增加，大便多呈稀爛。

眼球後組織腫脹，令眼球被推前，呈現「凸眼」

嚴重者會因眼皮不能緊閉，致眼角膜乾澀痛楚，或損視力。

部分人眼球郁動會受制，影響視野。

資料來源:內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

3大預防方法

做身體檢查

保持均衡飲食

注意碘質吸收，不能過多或過少；參考世衞文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1000微克。

資料來源:消費者委員會

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

轉載自晴報



