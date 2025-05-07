立夏湯水 │ 立夏是扶持身體陽氣好時機，少吃生冷，淮山蓮子赤小豆雲苓湯，養心安神健脾胃

「天氣熱得像夏天。」Nadia說。

「立夏到了，表示夏天已到。立夏是萬物進入旺季生長的一個重要節氣；同時也是我們養護身心，扶持身體陽氣的好時候。」我說。

「這麼說，立夏養生也有不同。依我估計，應該不要喝冷飲。」Nadia笑說。

「看來你對中醫都認識不少呢！」我說︰「以前廣東人有喝涼茶的習慣，因為嶺南地區自古多雨潮濕，多有瘴氣。可是現在有冷氣，我們的生活習慣又和前人不同了，體質也改變了，變得陽氣不足。以前人們會農耕，日出而作，日入而息。現代人無論讀書的，工作的，多在冷氣房內。活動少，壓力又大，氣血運得不暢則生寒，加上天氣潮濕，寒濕就積在體內。如果再吃喝生冷，本來陽氣不足，脾胃虛弱，身體寒濕加重，誘發更多虛寒性的疾病。黃帝內經云︰春夏養陽，正是好好享受夏天的陽光，陽氣充足，才可以寒濕化掉。

還有，夏天屬火，相對應為心。夏天我們要好好養心。心主神明，人的精神、意識、思維、情志等都由心主持。 心主神明的功能正常，則精神清爽，神志清楚。」我說。

「那要吃甚麼才好？」Nadia問。

「飲食十分重要。有沒有試過腹痛腹瀉時，摸個肚子，是涼的？」我問。

「說來也是。」Nadia說。

「胃主受納，脾主運化。當食物從口咀嚼後，經食道進入胃。胃要夠熱，才可把食物進一步研磨、腐熟。處理好的水穀精微則由脾消化、吸收和散布全身。所以調養脾胃，溫暖很重要。

食物和水液進到肚子裏，靠的是溫度來消化，脾胃和小腸需要足夠的溫度，才能使飲食被好好的腐熟和運化。如果身體寒濕，脾胃就沒有足夠的陽氣來運化，簡單來說，就是夠不夠熱。那麼如何令脾胃夠熱呢？」我問。

「這我知道，喝熱飲，你常常說的。」Nadia信心十足道。

「只對一半。喝熱飲，腹部會立刻感到一陣暖意。可是傳統涼茶也是熱飲的。」我說。

「坊間涼茶舖都有熱飲冷飲選擇。」Nadia說。

「所以除了進食時的溫度之外，食物的性味也很重要。例如我們會說某些食物是寒涼，某些偏溫。現在我們要讓好心，可以吃蓮子。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。天氣潮濕，人感到悶熱，我們可以吃些袪濕的食物如赤小豆和雲苓。赤小豆有利水除濕、和血排膿、消腫解毒的功用。雲苓有利水滲濕、健脾安神的作用。加強健脾胃的作用，可以吃淮山。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。近日不少人早起咽中都有痰，我們可以吃陳皮和生薑。陳皮能理氣健脾，燥濕化痰。生薑有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的功效。不但化痰，又可暖胃。」我說。

「謝謝你，讓我更明白中醫的理論了。」Nadia說。

「還要趁好天氣，到郊外走走，使氣血運得暢順。」我說。

立夏湯水：淮山蓮子赤小豆雲苓湯

材料（4人分量）︰

淮山1兩、蓮子1兩、赤小豆1兩、雲苓1兩、陳皮2角、生薑2片

製作方法︰

1. 赤小豆和淮山浸洗30分鐘。

2. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

3. 最後加少許天然鹽。