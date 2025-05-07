26歲女食麻辣火鍋後喉嚨痛、呼吸困難，10分鐘內不幸身亡，醫生揭示致命原因

打邊爐注意！內地有一名26歲女子近日打邊爐後出現喉嚨痛徵狀，起初她以為是麻辣導致上火，但翌日感到呼吸困難，緊急求醫後僅過10分鐘便心跳驟停，最終搶救不治，醫生其後揭示致命關鍵原因。

綜合內媒《大河報》等報道，鄭州一名26歲女子近日下班後和朋友相約打邊爐，回家後她開始感到喉嚨不適，起初以為是吃辣造成故不以為意。豈料翌日上午，喉嚨痛不但沒有好轉，反而更加嚴重，甚至出現呼吸困難。意識到情況不對，她急忙前往醫院，然而剛進入醫院就突然倒下，經過緊急搶救仍不幸去世，由求診到搶救不治僅10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上「急性會厭炎」，或是因受到打邊爐的辛辣所刺激，令會厭發炎兼水腫，再飲用凍飲後導致病情進一步惡化。

醫生警告，「急性會厭炎」屬於耳鼻喉科的急重症之一，這疾病發作迅速，病程變化快，甚至可能會「瞬間封喉」導致窒息，死亡率極高，情況非常危險。

醫生提醒，急性會厭炎惡化的速度非常快，主要症狀包括劇烈的喉嚨痛、吞嚥時異物感及呼吸困難。由於該病初期症狀並不明顯，容易讓患者誤以為只是普通感冒引起的喉嚨痛，因此一旦出現上述症狀，應盡快就醫，以免延誤治療。

消息曝光後，網民紛紛留言表示，「離譜，吃個火鍋人沒了」。還有網民分享相關案例，「我堂哥也是這過世的」、「我姑父去年 也是從喉嚨痛到醫院氣管切管就半個小時，昏迷了4個月還是走了。」

會厭炎｜兒童與成人會厭炎症狀大不同

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，兒童與成人會厭炎症狀並不相同，成人會厭炎可在幾天內出現症狀，可能包括：

成人會厭炎症狀

1.咽喉疼痛

2.發熱

3.聲迫低沉或嘶啞

4.吸氣時發出異常尖銳的聲音（喘嗚）

5.呼吸困難

6.吞嚥困難

7.流口水

資料來源：美國梅奧診所（Mayo Clinic）

兒童可在數小時內出現症狀，可能包括：

兒童會厭炎症狀

1.發熱

2.咽喉疼痛

3.吸氣時發出異常尖銳的聲音（喘嗚）

4.吞嚥困難且疼痛

5.流口水

6.焦慮和易怒

7.坐直或前傾時有所減輕

資料來源：美國梅奧診所（Mayo Clinic）

飲食攻略｜6大健康打邊爐法則

重症專科醫生黃軒曾發文指出，打邊爐不宜過於頻繁。他建議每個月吃麻辣鍋不超過1次，清湯鍋則最好控制在每月2次以內，對健康影響較小。此外，他還分享以下6大健康打邊爐法則：

拒絕放題

選擇分量固定的火鍋店，養成每餐吃七分飽的習慣

選擇清湯底

選擇昆布或番茄蔬菜湯等，避免高熱量的湯底，如麻辣鍋、酸菜白肉鍋。

巧搭醬料

減少使用高油脂和高鈉的調味料，如沙茶醬、醬油、辣椒醬等，建議使用天然食材如蘿蔔泥、蒜、葱及香菜搭配提味。

多吃蔬食

選擇當季天然未加工食材，如萵苣、菠菜、蘿蔔及各或菇類。

減少加工品

避免油炸類加工火鍋料，如炸豆皮，並減少高脂肪皓高熱量的食品，如貢丸和火鍋餃子等。

少吃甜點

以白開水或無糖茶取代含糖飲料

資料來源：重症專科醫生黃軒

同場加映｜醫生揭7大打邊爐地雷

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

麻辣湯底

高鈉、高飽和油脂與高熱量湯底

熱量高達800大卡=3碗白飯

濃醇火鍋醬料

✖ 沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙律醬、醬油膏

☑豉油、烏醋、白醋、蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋葱

吃到全飽

一餐=攝取3900卡路里

用餐時間過長

超過90分鐘亞硝酸鹽的濃度會暴增近10倍

⚠致癌

不分生熟食餐具

吃到未完全煮熟的食物

生熟食的筷子或湯匙共用

沒有使用公筷直接伸進鍋裹夾食物

用餐最後食即食麵+雪糕作結

增加卡路里吸收

鈉質攝取暴增

打包湯底回家煮宵夜

過餐食物容易滋生細菌

火鍋湯底煮得愈久愈不能喝

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

轉載自晴報