臀部肌肉伸展練習（2）！增強程度伸展練習，借助簡單工具，重點肌肉訓練

臀部肌肉的練習動作，由淺入深，達至深度拉筋伸展，強化臀部。來到第二集，動作會較深入，重點伸展。持久地鍛鍊臀部肌肉，除了有助改善改觀之外，還可以穩定骨盆支撐身體，有助減低腰背痛、和膝蓋痛楚。香港的夏天又濕又熱，多做舒展運動，使身體更輕鬆。