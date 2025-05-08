台灣知名遺體修復師虐殺女友，棄保潛逃339天終落網，已婚愛家形象破滅

本性難移！台灣知名遺體修復團隊「76行者」前總召集人陳修將，在4年前殘忍虐殺22歲胡姓女友；2024年棄保潛逃被通緝，終在昨日遭警方逮捕，結束長達339天的逃亡生涯。

據台媒報道，41歲的陳修將原名陳裕章，曾為黑幫大哥，後來洗心革面成為台灣著名遺體修復師，率領「76行者美容修復團隊」，義務修復澎湖空難、台南維冠大樓地震倒塌案、太魯閤號事故等多宗災難的罹難者遺體，其熱心公益、浪子回頭的形象深入民心。

然而在2021年10月，陳修將因債務問題及感情糾紛，懷疑22歲胡姓女友出軌，於8日帶同胡姓女友入住彰化汽車旅館，期間多次暴力相向。數日後，他開車送胡女到醫院就醫，結果醫護人員發現胡女到院前已經死亡，且身上有碳味，全身多處大面積瘀青、腦出血，及疑似被毆打到口吐咖啡色液體，且經採驗的尿液中，檢驗出搖頭丸、大麻等毒品反應；院方隨即報警處理。

棄保潛逃339天終落網

陳修將被捕後，最初否認殺人，並拒絕測謊。據當地警方調查，陳修將與胡女在汽車旅館發生爭執，徒手拉扯對方的頭髮，使她頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死。本身育有1子1女的陳修將被爆出殺害女友的新聞後，引發社會震驚，其昔日塑造的已婚愛家形象全破滅。

2021年10月18日，彰化地檢署去年以殺人罪起訴陳修將，並求處重刑。一審判決以傷害致死罪判刑9年6個月，另2項傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金（即繳納金錢代替被判處的刑期）。二審加重改判10年10月，最高法院去年4月駁回上訴定讞，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。裁定以30萬元具保停押，限制住居。

判決確定後，陳修將應於2024年5月31日到案執行，結果竟棄保潛逃。檢方發布對陳修將長達40年的通緝令，彰化縣警局刑警大隊經過長期監控，最終鎖定陳修將藏匿於員林市一處租屋處。昨日（5月5日）晚間7時許，警方趁其準備外出時，動員大批警力一舉圍捕，結束他長達339天的逃亡生涯。目前，案件將再進入執行程序。

轉載自晴報