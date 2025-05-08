健康警號 │ 71歲肥媽貼病床照透露身體不適 入院休養狀況令人憂心

71歲肥媽（Maria Cordero）近幾年健康曾多次亮紅燈，近年長駐TVB節目《中年好聲音》擔任評審而大受歡迎的她，周三（30日）突揭不適停工入院，相片可見面容憔悴、狀況令人憂心。

剛過71歲的肥媽，近年除了於《中年好聲音》節目擔任評審，亦一直保持唱歌登台、定時於社交網開直播。她於上月底觀賞謝霆鋒演唱會後數日後，周三（30日）突然於社交平台貼出病床照，面容憔悴透露：「今朝起身，又咳又唔舒服，而家聲都開唔到。抱歉，明天的Live 要取消，唔好意思。」，健康狀況令粉絲大感憂心，紛紛留言慰問祝福，勸她多休息、保重身體。

肥媽入院｜去年緊急入院通波仔 早前曾患大腸癌子宮肌瘤

據了解，肥媽於2002年確診大腸癌，後續又因子宮肌瘤切除全子宮，近年積極以瑜伽養生，去年9月再因突發心絞痛、血壓飆高、血氧驟降，緊急入院接受「通波仔」手術、停工兩星期，幸而手術過後火速復原。

出院後，肥媽仍維持密集行程，今年4月6日錄製《中年好聲音3》決賽評審後，又親赴餅店周年活動，月中時曾赴中山打高爾夫球，上月底觀賞謝霆鋒演唱會後數日後，不料卻爆出不適入院。

同場加映｜3招減輕心臟病發作風險

1.改善飲食習慣

2.進行適旺運動

3.戒煙

資料來源：心臟科專科醫生曾振峯

同場加映｜8大位置劇痛 恐心肌梗塞先兆

天津三甲醫院心血管內科副主任王星醫生曾在「小紅書」發佈影片分享病例，指出8大上身疼痛同位置，與心臟病存在著關係。醫生續指，如果痛楚是在活動、運動、勞動或勞累後出現，並有胸悶、胸痛、牙痛、頭痛、肩臂痛、肚痛或是呼吸不順等不適症狀，且持續幾分鐘後才緩解，就不要掉以輕心。皆因這些不適都是心肌缺血的徵兆。若沒有妥善處理，有可能會導致心肌梗塞。

同場加映｜心肌梗塞7大症狀

1.胸痛

2.氣喘

3.冒汗

4.急行或運動後感到胸悶

5.心悸

6.心絞痛

7.左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

資料來源：facebook@肥媽 Maria cordero

轉載自晴報