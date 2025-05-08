長短腳問題︱九成成人或有長短腳，可能引發脊椎側彎、腰痛與關節炎，分享自我檢測的兩大方法

「長短腳」的現象你知道是如何產生嗎，你知道自已是否有問題嗎？今次就為大家講解為何腿長度差異可能影響姿勢、步態、骨骼及關節，並發現如何判斷自身是否受影響。透過站立、坐姿及穿著褲子等自我檢測方法，透過評估查找是否存在問題。「長短腳」通常指的是身體上兩條腿的長度不同，這可能是先天性的（與生俱來的）或後天性的（發育過程中發生）。這種情況可能影響身體的姿勢、步態及關節。

當一隻腳似乎比另一隻腳長，另一隻腳似乎又比較短。走路時常被別人說怪怪的，而且重心不自覺地放在其中一隻腳上，如果你有這樣的情況，那你可能有「長短腳」的問題。而事實上，長短腳比我們想像的更常見。(網上圖片)

長短腳的出現機率

根據一篇2021年的系統性回顧中發現，超過90%的人在某種程度上，都患有長短腳的問題，其中：

41.3%的人的雙腳長度差異在0~0.4公分之間

37.4%的人在0.5-0.9公分之間

20%的人在0.9公分以上

15%的人在1.0-1.4公分之間

6.4% 的人有多於1.4公分的差異

一般來說，我們將 長短腳分兩類問題：結構性長短腳、功能性長短腳

結構性長短腳（Anatomic leg length inequality）：

它是真的有左右二邊骨頭長短不均的狀態，其原因可分為「先天」與「後天」，先天的部分可能是來自於出生或幼年時的發育異常，而後天性狀況包括外傷、骨折、退化問題和關節置換等手術性等後天導致長短腳。先天性的長短腳可能是由於發育障礙或遺傳原因引起，而後天性可能是由於創傷、手術、疾病或日常姿勢不良所造成。這種不對稱的長短腳可能導致一系列的生理和生活上的不適。治療方式除了手術以外，如以物理治療的方式找尋及辨別長短腳的原因，並藉由放鬆過度緊繃的肌肉、脊椎排列的調整，和腳踝的徒手治療和關節鬆動術，訓練長時間缺乏運動的肌肉群組，才能有效改善功能性長短腳。除此之外，如兩腳的差異在2厘米以上，便要加入鞋墊，改善長短腳的外在的問題，但如個案的腳長問題多於5厘米以上，但要增高鞋底了。

長短腳症狀

長短腳姿勢不良引發連串的症狀，包括：姿勢不良、骨骼變形、步態不正常、腰痛及關節疾病 長短腳可能導致身體不平衡，引起姿勢不良，例如腿型的改變、骨盆的歪斜、腰椎脊椎的擠壓拉扯、肩膀的高低。

骨骼變形

長期的不平衡負載可能導致骨骼變形，例如脊椎側彎或骨盆歪斜。

步態不正常

長短腳可能導致不對稱的步態，增加關節和肌肉的壓力，可能引起疼痛和不適。

腰痛

不平衡的身體負載可能導致腰部疼痛，因為腰椎承受額外的壓力。

關節疾病

長期的不平衡負擔可能增加特定關節（如膝蓋、髖關節）的風險，可能導致關節炎等問題。

長短腳判斷及測試

自我檢測長短腳可以作為初步的評估，但最好還是由專業醫療專家進行確診和詳細的評估。以下是一些自我檢測的方法：

1. 站立檢測：

赤腳站在平坦的地面上，然後注意兩膝蓋是否在同一水平線上。如果一腿的膝蓋看起來比另一腿高，可能表示有長短腳的問題。

2. 坐姿檢測：

坐在平坦的表面上，讓臀部全放於，腰背放鬆，保持呼吸，並觀察兩腿的膝蓋是否在同一水平線上，或者也可以觀察兩腳腳踝的位置。