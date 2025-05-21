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親子關係

跳出課室 享受陽光

學趣談Teen
香港學生輔助會
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　　在當今的城市生活中，孩子們的日常活動往往局限在室內。然而，跳出課室，與孩子一同走進大自然，享受陽光，不僅能增進親子關係，還對幼兒的身心發展帶來諸多好處。包括

 

-    增強親子關係，讓父母與孩子之間的互動更加密切。

 

跳出課室 享受陽光


 

-    提升身體健康，跑步、攀爬、跳躍等活動能增強心肺功能，促進肌肉的發展。
-    促進認知發展，透過觀察植物、動物和自然現象，孩子們能激發好奇心，培養探索精神。
-    釋放壓力，走進大自然，呼吸新鮮空氣，孩子們能夠釋放壓力，感受到平靜和快樂。

 

跳出課室 享受陽光

 

　　有見及此，香港學生輔助會寶達幼兒園於三月份舉辦了假日農莊的親子活動，邀請家長、幼兒和老師一起走進大自然。在這次活動中，大家一起探索農莊， 觀察動植物，並參加了各種互動遊戲。這不僅讓孩子們感受到自然的魅力，也加深了與父母和老師之間的聯繫。透過這樣的體驗，孩子們在放鬆心情的同時，也學到了許多有關環境和生態的知識。這樣的活動不僅是一次愉快的外出，更是促進學習和成長的重要機會，讓我們期待未來更多類似的活動！ 

 

跳出課室 享受陽光

跳出課室 享受陽光

跳出課室 享受陽光

 

　　「跳出課室，享受陽光」，不僅是一次親子活動，更是一個促進幼兒全面發展的良機。讓我們多花時間和孩子一起探索大自然，享受這段珍貴的親子時光吧！

 

Tags:#親子關係#戶外#幼兒#大自然#香港學生輔助會#寶達幼兒園
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