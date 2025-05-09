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七旬夫婦中環寓所燒炭亡，妻長期患病行動不便需丈夫照顧，現場沒有遺書
健康Tips

七旬夫婦中環寓所燒炭亡，妻長期患病行動不便需丈夫照顧，現場沒有遺書

健康解「迷」
健康解「迷」

　　照顧者悲歌！中環伊利近街一單位寓所，於5月7日晚上發生一宗七旬夫婦燒炭雙亡命案。一名男子報案指上門探望雙親時，發現2人於睡房內燒炭且昏迷不醒。救援人員到場後，證實二人當場不治，惟死因有待驗屍確定。據了解，死者屍身有屍蟲，相信已死去一段時間。

 

　　於5月7日晚上8時許，警方接獲一名男子報案，指其老年雙親於中環伊利近街52號一個樓上單位燒炭。救援人員及警方到場後，發現2事主已當場死亡，而房間，地下有一盆燒過的炭。據了解，兩名死者均為78歲，屬夫妻關係，現場沒有發現遺書，死因有待驗屍確定。

 

　　消息指，姓梁的男死者與姓袁的太太於上址單位居住多年，太太患有高血壓等長期病，平日因行動不便，需靠拐杖出入及男死者長期照顧。而他們兒子則早已搬離，非同住，但會定期上門探訪。兒子於事發當晚登門時揭發悲劇，據了解，當時2死者倒卧於睡房內，身上已有屍蟲，相信已死去一段時間。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

 

轉載自晴報

 

Tags:#高血壓#健康問題#長期病#老人科#長者#燒炭#中環#精神心理#防止自殺熱線
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