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泳兒重唱16年前金曲《我的回憶不是我的》 ，合唱男歌手近況曝光引熱議：老得太快
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泳兒重唱16年前金曲《我的回憶不是我的》 ，合唱男歌手近況曝光引熱議：老得太快

健康解「迷」
健康解「迷」

　　歌曲《我的回憶不是我的》當年唱到街知巷聞，近日泳兒與海鳴威相隔16年再次合體，翻唱昔日經典「回憶殺」金曲《老人與海》和《我的回憶不是我的》。兩人罕有同框現身，讓不少粉絲感嘆「回憶返晒嚟」，惟一開口即讓網民大跌眼鏡，兩人外貌更備受熱議。

 

　　泳兒與海鳴威在2009年因一首《我的回憶不是我的》爆紅，當年成為卡拉OK最紅合唱歌。近日，泳兒在其抖音平台上載與海鳴威合唱短片，兩人相隔16年再度翻唱這首經典「回憶殺」歌曲，兩人歌聲和外貌皆引起網民熱議。有網民指海鳴威老得太快，而泳兒則保持多年來凍齡美貌。

 

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

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經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

 

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

經典金曲｜與泳兒再度合唱16年前「回憶殺」金曲《我的回憶不是我的》 男歌手激罕現身近況曝光

 

　　

 

網民有咩講

 

泳兒好像有啲走音，係嗎？

泳兒把聲好似冇之前咁靚

點解可以由蘇有朋變左鄧梓峰。

以為當年佢唱嗰陣約30多歲而家過50歲，上網查返資料現在42歲。

男的老得成個阿叔咁。

唱出費玉清嘅感覺。

變咗油膩大叔。

 

　　泳兒早年曾接受訪問時透露，未有想過這首歌會爆紅，指當時收到歌曲時很趕急就要錄音發行，直言「對件事好冇信心」。可幸的是，歌曲發行後反應出乎意料地好，亦結識到海鳴威，兩人因為這首合唱歌成為朋友至今，感嘆這段友誼非常難得。而海鳴威早已淡出目前多年，最後一次公開亮相，已是2016年客串出演《十二道峰味》以服務員身份現身，近年他只會偶爾參加一些公司活動商演或品牌活動。

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#MV#泳兒#歌曲#歌手
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