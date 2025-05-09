斑禿 │4大原因導致斑禿，長期熬夜與壓力影響，中醫4招有效改善

為迎接炎夏驕陽，吹著海風，感受水清沙幼的日子，當然要跑去理髮讓頭部皮膚清爽一下，恰巧Nomi有空，便相約一同整裝去。

Nomi 珊珊來遲，無奈道：「我只陪你，我不剪頭髮了！」

我不明所以，Nomi續：「兩星期前突然發覺掉髮嚴重，家人也訴說我脫髮變得一地雞毛，我輕撫頭皮發覺頭皮光光滑滑的，家人查看後發現局部頭皮完全沒有頭髮，一圈圈禿禿的，我很害怕，其實我的頭髮發生甚麼事呢？」

我查看後，答：「這是斑禿。」

Nomi問：「甚麼是斑禿？」

我答：「從中醫角度看，斑禿『鬼剃頭』亦稱為（油風），成因與臟腑功能失調、氣血失和有關，尤其與肝、腎、脾等臟腑密切相關。」

Nomi績問：「何解會得出這個病？」

我答：

「一、斑禿的中醫成因：

1. 肝腎不足

- 中醫認為「髮為血之余」、「腎其華在髮」，腎精虧虛或肝血不足，無法滋養毛髮，導致脫髮。

- 常見於長期熬夜、過度勞累、房事不節者。

2. 肝鬱氣滯

- 情志抑鬱、壓力過大導致肝氣鬱結，氣滯血瘀，局部毛竅氣血不暢，頭髮失養而脫落。

- 斑禿常突然發生，與情緒波動相關。

3. 氣血兩虛

- 脾胃虛弱或久病耗傷氣血，氣血無法上榮頭部，髮根失養而脫落。

- 多見於體質虛弱、營養不良者。

4. 血熱生風

- 體內濕熱或血熱生風，風邪上擾頭部，導致頭鬱成片脫落，常見於青少年或體質偏熱者。」

Nomi緊張地問：「你有辦法治療嗎？」

我答：「中醫治療方法：

1. 中藥內服

需辨證論治，常見分型與方劑：

- 肝腎不足：六味地黃丸、七寶美髯丹（滋腎養肝）。

- 肝鬱氣滯：逍遙散加減（疏肝解鬱，加川芎、丹參活血）。

- 氣血兩虛：八珍湯、歸脾湯（補益氣血）。

- 血熱生風：涼血四物湯（清熱涼血，祛風止癢）。

2. 針灸療法

- 取穴：百會、風池、肝俞、腎俞、足三里、三陰交等，佐以艾灸，留針20分鐘，便可有效調和氣血、補益肝腎。

- 梅花針：輕叩脫髮區域至微出血，促進局部氣血循環。

3. 外治法

- 中藥外洗：側柏葉、生薑、當歸煎水外洗，或局部塗抹，達到活血生髮之效。

- 生薑片外擦：切面輕擦脫髮區至發熱，每日2次（刺激毛囊）。

4. 情志調理

- 疏肝解鬱是關鍵，可通過冥想、運動（如：八段錦、太極拳）或中藥（如：玫瑰花、合歡皮）調節情緒。」

Nomi 問：「日常生活有甚麼注意事項嗎？」

我答：「1. 飲食調理

- 宜食：黑芝麻、核桃、枸杞、山藥、紅棗、桑葚等補肝腎、益氣血之品。

- 忌口：辛辣、油膩、燥熱食物（如：辣椒、燒烤），避免加重血熱。

2. 情緒管理

- 避免長期焦慮、緊張，保持心情舒暢，必要時尋求心理疏導。

3. 頭皮養護

- 避免過度燙染、拉扯頭髮，減少化學刺激。

- 每日按摩頭皮（用指腹輕叩或畫圈），促進血液循環。

4. 作息規律

- 保證充足睡眠（夜間11點前入睡），避免熬夜耗傷肝腎陰血。

5. 適度運動

- 選擇溫和運動（如散步、瑜伽），改善氣血運行，但避免過度出汗耗氣。

綜合建議：

斑禿的中醫治療強調「整體調理」，需結合體質辨證施治。急性期以疏風清熱、活血通絡為主，慢性期注重補益肝腎、調和氣血。多數患者經5至6個月調理可見顯效，但需耐心堅持，避免自行濫用偏方，具體用藥需在專業中醫師指導下進行。」

Nomi鬆一口氣，說：「那我就放心交給你了！」