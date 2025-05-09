新世代安老院義工服務：動物、小孩與長者溫馨連繫，建立深厚情誼

從事安老服務多年，筆者曾走訪世界各地安老院舍，深入了解不同地方的安老文化，發現即使地區文化有著不同差異，安老院舍除了家人探訪外，亦有不同年齡層的義工團體恆常來探訪，甚至參與各類活動，透過義工探訪長輩能接觸不同年齡層、背景的人士，令生活更為充實，而義工們透過接觸長輩，深入認識現今的安老文化，彼此更建立了深厚的友誼，義工服務成為了各地安老院舍活動其中一個重要項目。

丹麥安老院 銀髮義工陪伴住客一起享受生活

筆者在一次丹麥安老院參觀考察時，便對他們義工服務留下很深的印象，這間安老院舍跟筆者營運的長者生活社區同樣奉行美國The Eden Alternative ( 伊甸哲學)。記得當步入他們安老院舍的康樂室參觀時，便看到一群銀髮義工們與住客一起玩桌球，乍看來很難分得出哪個是義工，哪個是住客，但只需細心留意，便會看到義工從旁細心地照顧住客的飲食，及攙扶他們出入。筆者與院舍院長交流時談及到義工活動時說，他們每天也歡迎很多長期義工到來，當中都是經過「註冊」的義工，主要會參與長輩的康樂活動及一同進餐，甚至每天下午會一起玩「BINGO」遊戲，而義工的到來亦別具意義，為安老院的長輩帶來不少盼望及有意義的陪伴。

筆者在比利時的安老院參觀時，看到義工們與住客一起準備活動場地及裝飾，參與討論及分享意見，令活動不再是單向形式，而是透過合作及溝通而成，這個組合既相處愉快更很有默契，義工甚至會在活動完結後，到了小酒吧拿出幾支啤酒與義工一起品嘗，作為答謝義工的幫忙，看到大家如同老朋友聚在一起享受相處的時光，這個微妙的瞬間令筆者也構想在香港的安老院舉辦這種互動的義工活動。

丹麥安老院舍康樂室內，銀髮義工們與住客一起玩桌球，為安老院的長輩帶來不少盼望及有意義的陪伴。

比利時的安老院中，義工們與住客一起準備活動場地及裝飾後，在小酒吧拿出幾支啤酒與義工一起品嘗。

動物探訪與小導師工作坊 院舍生活增添活力

筆者工作的長者生活社區是全港首間有友伴犬長駐的安老院舍，友伴犬Fruity是由香港導盲犬服務中心提供訓練的友伴犬，來到長者生活社區已有一段時間，每天都與長輩每天一起生活，參與院舍活動、陪伴長輩到花園散步，也會定期探訪體弱的長輩。長輩們已習慣了與這位「毛孩」一起生活，甚至會參與照顧Fruity，建立了深厚的情誼，筆者見狀，便開展了一個嶄新的義工計劃 - 「Doggies Meet Grannies」，希望讓其他小狗都可到來探訪長輩，期望他們的互動能為生活社區帶來更多歡活力與歡樂。不出所料，舉辦了三次的「Doggies Meet Grannies」活動反應十分熱烈，長輩們都非常習慣及喜歡狗狗義工的陪伴，與牠們一起玩遊戲，同時這些狗狗義工與友伴犬Fruity 更成為了朋友，人與動物樂也融融，讓整個環境增添活力。

除了是動物的探訪外，「Doggies Meet Grannies」系列最近亦擴展到小朋友領域，我們最近迎來了第一批可愛又活潑的「小導師」們，參與了「小導師同樂日」，活動邀請了約3至9歲的「小導師」和以往來過的狗狗義工一同來到安老社區進行探訪活動。這次活動旨在提倡長幼共融，長輩們特意列出了十個小任務，讓小導師與長輩一起完成，包括到花園淋花、沖咖啡、餵飼狗狗等工作。小導師們在活動中表現得非常專業，讓長輩們都感受到溫暖。有小導師義工的父母更告訴我，小朋友除了自己的祖父母以外，幾乎沒有接觸過其他長者，這次看到他們相隔80年的互動，又互相傾談，父母見到小朋友都培養了助人自助的精神，感到非常欣慰。有「小導師」幫忙沖好咖啡後，另一位小導師會向長輩遞上牛奶並問「請問需不需要加奶？」長輩們都覺得非常窩心。另外，一位長輩的願望是和小導師一起唱歌跳舞，他們透過音樂擺動身體，瞬間變得熟稔。跳完長輩喜歡的曲目後，小導師們更介紹了自己日常喜歡聽的歌曲，並反過來邀請長輩們一起跳舞，證明小朋友也可以有帶動活動的能力和氣氛！當日活動能夠充分體驗共融的樂趣，長輩及小導師們的笑聲和快樂也為我們這個社區增添了不少活力！

筆者開展了一個嶄新的義工計劃 - 「Doggies Meet Grannies」，希望讓其他小狗都可到來探訪長輩，期望他們的互動能為生活社區帶來更多歡活力與歡樂。

「Doggies Meet Grannies」系列最近亦擴展到小朋友領域，長輩們特意列出了十個小任務，讓小導師與長輩一起完成，包括到花園淋花、沖咖啡、餵飼狗狗等工作。

筆者認為義工服務不應僅限於傳統一次性的活動。恆常化義工服務不但能為彼此間建立深厚的情誼，結合動物與孩童元素的義工模式，更能帶來促進跨世間的互相學習與交流，加上動物的陪伴與照護，正體現了伊甸哲學的核心價值：消除長者的孤獨感、納悶與無助。透過這些多元化的義工服務，我們能為長者創造更豐富、更有意義的生活，讓他們感受到關懷與溫暖，重拾生活的活力與希望。