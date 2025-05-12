新冠疫情 │ 香港新冠陽性比率創一年新高，近一周31宗嚴重病例與死亡，衞生署呼籲高危群體戴口罩

小心防疫！衞生署衞生防護中心指，本港最新新冠病毒陽性比率及污水病毒量，創一年來最高水平，近一周錄得972個陽性個案，及31宗嚴重和與新冠病毒有關的死亡個案，數字按周倍升。

衞生防護中心在新一期《新冠流感速遞》表示，本地新冠病毒整體活躍程度持續上升。由4月27日至5月3日監測數據顯示，呼吸道樣本檢測陽性比率和污水病毒含量，超越過去一年的最高水平。在化驗所收集的呼吸道樣本中，錄得972個陽性個案，較之前一星期的838宗升約16%；本周則每日新增陽性個案介乎131至199宗。

另外，中心錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，按周增加15宗。而最流行的變異病毒株XDV（與JN.1相關的變異株），佔整體樣本九成一，其次為KP.3。衞生防護中心指，根據最新污水監測數據顯示，XDV 病毒株在本地的流行率有上升趨勢，剛過去的周日至周三就錄得10宗安老和殘疾院舍爆發個案，共有39人受影響。

中心呼籲，XDV 未會引致更嚴重疾病，但市民仍要時刻保持衞生；高危人士應採取額外保護措施，如在公眾地放配戴口罩。

轉載自晴報