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劍橋大學大型研究：每天運動11分鐘降低心血管病、癌症與早死風險，專家推薦首選運動
健康Tips

劍橋大學大型研究：每天運動11分鐘降低心血管病、癌症與早死風險，專家推薦首選運動

健康解「迷」
健康解「迷」

　　眾所周知，多做運動身體好，但原來不需要花太多力氣及時間，只要每日抽出數十分鐘進行中等強度運動，便可降低心血管疾病、癌症及早逝等風險。英國日前發佈最新研究，拆解每周基本運動時間、運動定義及推薦運動。

 

　　綜合外媒及《紐約郵報》報道，國際權威期刊《英國運動醫學雜誌》日前發佈英國劍橋大學的最新研究，蒐集全球不同國家的196項研究資料，納入超過3,000萬名受試者，追蹤其身體活動與健康狀況，發現每週累積75分鐘中等強度運動，即每日約11分鐘中等強度運動，例如快走、騎單車等，即可顯著降低17%心血管疾病風險、7%癌症風險及23%早逝風險。

 

　　研究強調，假如大眾可將運動量提升至WHO建議的每周150分鐘，效益將會更為顯著，即使未達標，短時間活動仍具保護作用。

 

健康運動｜專家拆解中等強度運動定義 

 

　　研究又指出，中等強度運動定義是「可提升心率但能對話」的運動，而研究團隊中的劍橋大學教授James Woodcock則強調運動關鍵在於：「將活動融入生活，例如步行通勤、親子遊戲，甚至做家務。」，而以下4類皆是較為推薦的簡單中等強度運動：

 

● 快走（時速至少4公里）

● 園藝、修剪草坪

● 水中有氧運動、交誼舞、瑜伽

● 騎單車

 

健康運動｜3大方向養成步行習慣

 

　　除了上述運動外，專家最為建議的是「多步行」，強調步行不僅免費、低衝擊，還能促進消化、增強記憶與免疫力，並改善情緒：專家建議大眾可遵循以下3大方向，養成多步行的運動習慣：

 

● 盡量以每日5,000步為目標

● 利用零碎時間，如通勤、午休時快走

● 選擇喜歡的活動，提升持續動機

 

資料來源：紐約郵報英國運動醫學雜誌

 

轉載自晴報

 

Tags:#運動#劍橋大學#高血壓#健康問題
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